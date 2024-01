Si eres de la personas que tuvo la fortuna de tener un smartphone allá por 2009, cuando el mercado explotó de verdad tras el lanzamiento del primer iPhone, seguramente recuerdas Plants vs Zombies. Junto a Angry Birds, fueron los responsables de impulsar los videojuegos para dispositivos móviles, sin saber que poco tiempo después se convertiría en la plataforma más popular. Pues bien, nos complace informarte que PopCap ha lanzado Plants vs Zombies 3: Welcome to Zomburbia.

De momento, eso sí, la disponibilidad de Plants vs Zombies 3 en iOS y Android está limitada para algunos territorios. Concretamente, Australia, Filipinas, Países Bajos y el Reino Unido. El resto de países lo recibirá en una fecha posterior. Esperemos que no tarden demasiado, ya que la expectación por este juego es demasiada.

Incluso, la versión disponible actualmente ni siquiera es la definitiva. Desde PopCap, el estudio responsable de su desarrollo, señalan que es una build muy cercana a la final.

Así pues, podemos considerar que está viviendo su última fase de pruebas. Seguramente los desarrolladores esperan que la comunidad reporte la presencia de errores y problemas de rendimiento, los cuales deberían quedar resueltos cuando el juego se lance a nivel global.

Por lo que podemos ver en su tráiler, Plants vs Zombies 3 mantiene la esencia de sus predecesores. La misma que le permitió conquistar a millones de jugadores hace más de una década.

Se mantiene la jugabilidad de defensa de torres, en la que un grupo de plantas, colocadas de manera estratégica por el jugador, deben hacer frente a múltiples oleadas de zombis. El objetivo: evitar que los muertos vivientes ingresen a los hogares del vecindario.

Por supuesto, PopCap no iba a perder la oportunidad de introducir una serie de novedades jugables en Plants vs Zombies 3. En el avance se muestran plantas y zombis completamente nuevos. Además, tendrás la posibilidad de construir y personalizar tu propio vecindario.

Para que la experiencia sea todavía más entretenida, Plants vs Zombies 3 ofrece un modo historia dividido por episodios.

"¡Plants vs Zombies está de vuelta en una aventura completamente nueva que pondrá a prueba tus habilidades de defensa contra zombis! Lleno de plantas y zombis nuevos y antiguos con el combate PvZ que conoces y amas. Es el PvZ más salvaje hasta el momento que te hará reconstruir Neighborville mientras luchas contra los zombis más extravagantes hasta la fecha." PopCap.

La última vez que pudimos disfrutar un Plants vs Zombies con defensa de torres fue en 2013. Sí, ha pasado ya una década…

En 2019, Electronic Arts, propietaria de PopCap, anunció que Plants vs Zombies 3 ya estaba en fase de desarrollo. Por lo tanto, el estudio tardó casi cuatro años en terminarlo.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente