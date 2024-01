Si usas Copilot, el asistente de Microsoft basado en inteligencia artificial, prepárate para pagar. Según Android Authority, los de Redmond están trabajando en una versión Pro que se ofrecerá bajo suscripción.

Microsoft todavía no ha anunciado la versión de pago de Copilot, pero indicios de su existencia han sido detectados en las más recientes versiones Canary del navegador Edge para Android. Al analizar el código de los archivos APK en cuestión, se han encontrado referencias a Copilot Pro y algunas de sus principales características.

De acuerdo con la información disponible, Microsoft permitirá suscribirse a Copilot Pro directamente desde los productos que hoy integran su asistente de IA. En el caso de Edge para Android, un botón permitirá acceder de forma fácil a la versión de pago. En cuanto a sus beneficios, la compañía menciona la posibilidad de utilizar los modelos de lenguaje más recientes y el acceso prioritario a respuestas rápidas.

Así mismo, la alternativa bajo suscripción ofrecerá generación de imágenes de "alta calidad". Lo que no se indica es si Copilot Pro eliminará el límite de conversaciones o de respuestas que actualmente presenta el chatbot de Microsoft. Tampoco hay novedades sobre el precio o su fecha de lanzamiento.

Microsoft trabaja en una versión mejorada (y de pago) de Copilot

Desde que Microsoft profundizó su alianza con OpenAI y adoptó su tecnología en sus principales productos, ha puesto prácticamente todo su enfoque en la inteligencia artificial. Primero, con Bing con ChatGPT y posteriormente de la mano de Copilot, tanto en Edge como en Windows 11, Office y sus servicios basados en Azure.

Recordemos que, poco tiempo atrás, los de Redmond rebautizaron Bing con ChatGPT como Microsoft Copilot, integrando todas sus propuestas basadas en IA bajo una misma nomenclatura. La idea de lanzar una versión Pro bajo suscripción no sorprende, puesto que se ha convertido en una tendencia dentro del sector.

ChatGPT ya cuenta con múltiples variantes de pago —Plus, Enterprise y Team— que permiten acceder a características más potentes que las de la versión gratuita. Google, en tanto, lanzará este año Bard Advanced, que estará basado en Gemini Ultra y también será accesible a través de una suscripción.

Si Microsoft decide transitar por la misma línea, lo más probable es que continúe ofreciendo una versión sin coste de Copilot, pero con características mucho más limitadas que las disponibles en la variante Pro. Y si ya utilizas las herramientas basadas en IA de los de Redmond, lo más probable es que veas hasta el hartazgo las invitaciones para suscribirte a la opción de pago.

A la espera del lanzamiento oficial

Como dijimos previamente, todavía no se sabe cuándo llegará Microsoft Copilot Pro a los usuarios, ni cuánto costará. Como opción de referencia, podemos mencionar que ChatGPT Plus, la alternativa bajo suscripción de OpenAI para usuarios individuales, hoy tiene un precio mensual de 20 dólares. Considerando que la tecnología subyacente es la misma, no sería extraño si el valor a pagar resulta similar.

Lo que sí genera dudas es cómo Microsoft planea diferenciar las versiones gratuitas y de pago de Copilot. Recordemos que la IA de los de Redmond hoy utiliza GPT-4 Turbo como modelo de lenguaje, e integra DALL-E 3 para la generación de imágenes. Ambas tecnologías están disponibles sin que los usuarios tengan que pagar. Esto es diferente de lo que sucede con ChatGPT, que usa GPT-3.5 en su versión sin coste, y brinda acceso a GPT-4 y DALL-E en las variantes de pago. Habrá que esperar el anuncio oficial de Copilot Pro para tener más detalles al respecto.

