ChatGPT, el popular modelo de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI, estrena versión de pago. La compañía ha anunciado ChatGPT Plus, que consta de una suscripción mensual de 20 dólares a cambio de tres importantes ventajas respecto a la versión gratuita que, recordemos, es accesible para cualquier usuario, pero tiene varias limitaciones.

Una de las principales ventajas de ChatGPT Plus es el acceso general a la IA incluso en “horas punta”. Es decir, en aquellos momentos en los usuarios tienen que esperar para acceder al chatbot por la elevada demanda. La compañía también ofrece a los suscriptores de pago “tiempos de respuesta más rápidos”. Y, por último, acceso prioritario a nuevas funciones y mejoras del mencionado modelo.

Suponemos, por tanto, que aquellos que decidan pagar 20 dólares al mes por el uso de ChatGPT serán los primeros en probar GPT-4, la IA de OpenAI en la que estaría basada la futura versión del chatbot y la cual incluye relevantes mejoras respecto a GPT-3. Entre ellas, respuestas más precisas y actuales.

ChatGPT Plus, eso sí, solo está disponible en Estados Unidos. Además, por el momento, solo aquellos usuarios que se apuntaron en la lista de espera que OpenAI abrió hace unas semanas en su comunidad de Discord, recibirán invitación para suscribirse al nuevo plan. La compañía, no obstante, afirma que ampliará el acceso al chatbot de pago en otros países y regiones próximamente. Aseguran, por otro lado, que están “explorando activamente opciones de planes de menor coste, planes de negocios y paquetes de datos para una mayor disponibilidad”.

ChatGPT continuará teniendo una versión gratuita

OpenAI afirma en su web que ChatGPT continuará siendo gratuito y estará disponible para aquellos usuarios que quieran probar la IA. El modelo de suscripción, por tanto, es una forma de poder obtener ingresos para mantener el servicio activo y que este continúe estando operativo para cualquier persona.

Hasta ahora, de hecho, ChatGPT no contaba con ningún método para generar ganancias. El portal web no tiene publicidad y no hay funciones adicionales de pago, como sí vemos en otras plataformas. Los costes de mantenimiento de la IA, sin embargo, son muy elevados. Superan, incluso, los 100.000 dólares al día y 3 millones de dólares al mes, según Tom Goldstein, investigador y profesor en el departamento de Ciencias de la Computación en la Universidad de Maryland.

OpenAI, además, está buscando otras formas de obtener ingresos para poder continuar avanzando en el desarrollo de nuevos modelos de inteligencia artificial. La compañía, por ejemplo, se ha asociado con Microsoft, quien ha invertido 10.000 millones de dólares para, entre otras cosas, que ChatGPT y GPT-3 se integren en algunos servicios de la empresa. Se prevé que el chatbot esté disponible pronto en Bing, así como en plataformas como Outlook o PowerPoint.