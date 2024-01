OpenAI ha lanzado una de las opciones más esperadas por el público: una suscripción de ChatGPT para grupos de trabajo pequeños. Se trata de ChatGPT Team, un nuevo plan destinado para equipos de hasta 149 integrantes que brinda acceso a la última tecnología desarrollada por la empresa de Sam Altman.

ChatGPT Team no se debe confundir con la versión Enterprise que se introdujo en agosto pasado. Dicha variante está destinada para corporaciones que emplean a cientos o miles de personas, brindándoles a todos acceso al chatbot y otras apps de inteligencia artificial de OpenAI. La nueva suscripción apunta a equipos mucho más acotados, como los de una startup o PyME.

Todos los usuarios de ChatGPT Team tendrán acceso a GPT-4 con una ventana de contexto de 32K. Así mismo, podrán utilizar GPT-4 with Vision, la variante que reconoce imágenes como método de entrada, y DALL-E 3. Dentro del paquete se incluyen herramientas para los administradores, utilidades para extraer y analizar datos, y un espacio de trabajo colaborativo en el que los integrantes pueden interactuar con el chatbot.

Pero eso no es todo. La suscripción también permitirá crear y compartir GPTs personalizados para diferentes tareas. Por ejemplo, para extraer texto e imágenes de un PDF, analizar y corregir fragmentos de código, o crear gráficas o materiales artísticos a partir de texto, entre muchas otras opciones.

Tal y como ya sucede con ChatGPT Enterprise, OpenAI promete respetar la privacidad de los usuarios de la nueva variante. Por ello, no utilizará las conversaciones ni otras informaciones cargadas en ChatGPT Team para entrenar sus modelos de inteligencia artificial.

Como indicamos previamente, ChatGPT Team llega para cerrar una brecha que estaba presente en el mundo de las pequeñas y medianas empresas. Tengamos en cuenta que el acceso a la versión Enterprise del chatbot requiere de un mínimo de 150 usuarios y es bastante costosa.

El nuevo plan para grupos de trabajo más pequeños se presenta como una alternativa muy atractiva. Tanto por la calidad de las herramientas a las que ofrece acceso, como por su precio. ChatGPT Team cuesta 25 dólares por mes por usuario, en el caso de que la suscripción se pague anualmente. Para quienes opten por una facturación mensual, el coste asciende a 30 dólares por usuario.

A primera vista puede no parecer demasiado económico, pero tengan en cuenta que ChatGPT Enterprise es mucho más caro. La versión para grandes empresas se cotiza según cada caso en particular, pero cuesta hasta 60 dólares mensuales por usuario y exige un contrato de no menos de 12 meses.

De la mano de ChatGPT Team, OpenAI sigue en marcha con su plan de ampliar la monetización de sus herramientas basadas en inteligencia artificial. La compañía hoy también lanzó la esperada GPT Store, que permite acceder a versiones personalizadas del chatbot creadas por suscriptores a ChatGPT Plus. La tienda debía habilitarse en noviembre pasado, lo cual se postergó por el caos tras el despido y el posterior regreso de Sam Altman.

Con la nueva suscripción para grupos de trabajo pequeños, OpenAI ha llevado GPT-4 a prácticamente todas las variantes de ChatGPT. La única que sigue usando GPT-3.5 es la versión gratuita, disponible tanto en la web como a través de las apps para iOS y Android.

