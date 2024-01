OpenAI nos ha tomado por sorpresa con el lanzamiento de la GTP Store, una tienda digital desde la cual puedes hacerte con versiones personalizadas de ChatGPT, el chatbot más popular del mundo.

A simple vista, la GTP Store presume una interfaz gráfica muy similar a las tiendas de aplicaciones móviles que ya conoces —la App Store y la Play Store—. En la parte superior se muestran las variantes de ChatGPT más destacadas de la semana, así como las más populares en función del uso de la comunidad.

También es posible encontrar GTPs por categoría: DALL-E (para crear imágenes), redacción, investigación y análisis, programación, educación, productividad y estilo de vida. Básicamente, entonces, están cubriendo todas las áreas donde ChatGPT, una vez personalizado, puede resultar útil.

Este importante movimiento, desde luego, forma parte de la estrategia de Sam Altman, CEO de OpenAI, para seguir haciendo crecer los ingresos de la compañía. Durante el último año hemos visto cómo amplían su modelo de negocio en torno a ChatGPT para reforzar su estado financiero.

Ahora bien, no hace mucho que OpenAI ya nos había dejado una pista sobre la futura existencia de su tienda. Durante noviembre de 2023, presentaron GTPs, una propuesta que permite a las personas crear sus propias versiones de ChatGPT y compartirlas con el público.

A partir de ese momento, se abrió un mundo de posibilidades funcionales en torno a ChatGPT. Pero, también la opción de ofrecer una plataforma donde los usuarios puedan subir sus chatbots o descargar los de otros. La GTP Store, por lo tanto, cumple perfectamente ese objetivo.

Solo disponible para los que pagan por ChatGPT

De momento, eso sí, en la tienda no hay versiones personalizadas de ChatGPT de pago. Entonces… ¿Cómo se beneficiará OpenAI económicamente de la GTP Store? Pues porque solo está disponible para los miembros de ChatGPT Plus, ChatGPT Team y ChatGPT Enterprise. En los tres casos, se requiere abrir la cartera y pagar una suscripción. La Plus, dirigida a usuarios comunes, cuesta 20 dólares al mes, por ejemplo.

Podrías pensar que, debido a que GTPs apenas tiene un par de meses entre nosotros, todavía no existen muchas variantes personalizadas de ChatGPT. Sin embargo, ese pensamiento está muy alejado de la realidad. Según OpenAI, ya existen más de 3 millones de variantes del chatbot. La cifra, por supuesto, es impresionante, pues demuestra el inmenso interés que existe alrededor de GTPs.

"Han pasado dos meses desde que anunciamos los GPTs y los usuarios ya han creado más de 3 millones de versiones personalizadas de ChatGPT. Muchos de ellos han compartido sus GPT para que otros los utilicen. Hoy, estamos comenzando a implementar la GPT Store para los usuarios de ChatGPT Plus, Team y Enterprise para que puedan encontrar GPTs útiles y populares." OpenAI.

Gran parte de ese éxito tiene que ver con la facilidad para crear tu propia versión de ChatGPT. Solemos creer que involucrarse en el desarrollo de un sistema impulsado por inteligencia artificial necesitas ser un experto en programación avanzada. No obstante, OpenAI se las ha ingeniado para sea sumamente sencillo hacer tu chatbot. Ni siquiera requieres conocimientos básicos en desarrollo de software.

