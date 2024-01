La Sociedad de la Nieve, película del español Juan Antonio Bayona para Netflix, continúa cosechando reconocimientos por todo el mundo. La película recibió recientemente una nominación al Globo de Oro como Mejor película en lengua no inglesa. Finalmente, no pudo levantar el galardón. Pero eso no le ha impedido colarse también en la ceremonia de los premios BAFTA. La cinta optará a hacerse con la estatuilla en la misma categoría de Mejor película de habla no inglesa.

La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión celebrará los BAFTA el próximo 18 de febrero. Será la 77ª edición de estos galardones y tendrá lugar en el Royal Festival Hall de Londres. El presentador será el reconocido actor David Tennant, aclamado por ser el decimocuarto Doctor Who de la legendaria serie británica. Durante la ceremonia, Bayona y el equipo de La Sociedad de la Nieve pelearán por el triunfo con otras candidatas muy potentes.

Y es que el filme de Netflix comparte candidatura nada menos que con La zona de interés de Jonathan Glazer, Vidas pasadas de Celine Song, 20 días en Mariúpol de Mstyslav Chernov y con Anatomía de una caída. La película francesa de Justine Triet es la gran favorita tras haberle arrebatado el Globo de Oro a La Sociedad de la Nieve. También ha ganado la Palma de Oro del Festival de Cannes y un sinfín de premios de diferentes asociaciones de críticos y profesionales del sector.

La cinta de Triet está nominada a los Premios Goya en la categoría de Mejor película europea. Una ceremonia en la que La Sociedad de la Nieve tiene muchas papeletas para triunfar. Bayona puede coronarse durante la fiesta del cine español gracias a las 13 nominaciones con las que cuenta su ambicioso filme sobre la tragedia del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en 1972. Sin embargo, los BAFTA pueden ser el gran medidor para lo que ocurra en los Oscar.

La sociedad de la nieve

La Sociedad de la Nieve triunfa en Netflix

La película se estrenó en cines a mediados de diciembre. Pero, al tratarse de una producción de Netflix, su llegada a salas fue muy limitada. Y es que, solo dos semanas después, el título llegaba al catálogo de la plataforma. Es ahí donde La Sociedad de la Nieve está arrasando. En apenas 11 días se ha situado dentro del top 10 de películas más populares en habla no inglesa de la historia del servicio. Y dado su recorrido, podría escalar a los primeros puestos.

Si la tendencia se mantiene y La Sociedad de la Nieve continúa haciendo tanto ruido a nivel mundial como en las últimas semanas, se ganará a pulso el poder soñar con el Oscar a Mejor película extranjera. La cinta ha pasado el corte y está entre las finalistas para hacerse con la nominación. También lo ha logrado en las categorías de Mejor banda sonora, Mejores efectos especiales y Mejor maquillaje y peluquería. Para descubrir cuántas nominaciones conseguirá finalmente aún hay que esperar al 23 de enero, fecha en la que la Academia de EE. UU. dará a conocer qué películas estarán en la ceremonia. Lo que está claro es que la nominación al BAFTA supone un gran empujón para conseguirlo

