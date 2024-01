La Sociedad de la Nieve, la nueva película de J. Bayona, acaba de llegar a Netflix. El filme ha sido ampliamente aclamado por la crítica e incluso opta a varios premios Oscar. Sin embargo, con su estreno en la plataforma de streaming, la polémica no ha tardado en llegar. Y es que la cinta apenas ha estado medio mes en las salas de cine. Y, por sus primeros datos de recaudación, hay quienes ya la han considerado como un gran fracaso.

De acuerdo al Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA), dependiente del Ministerio de Cultura, La Sociedad de la Nieve recaudó 255.707 euros en España durante su estreno. Se trata de una cifra sensiblemente baja, es cierto. Dado el carácter de gran filme con el que se ha vendido, hay quienes esperaban un montante más grueso. Pero la explicación a estos resultados es perfectamente lógica. Y todo se resume en que a Netflix la distribución en salas de cine no le interesa demasiado como modelo de negocio.

Lo más evidente es que La Sociedad de la Nieve tan solo ha sido proyectada en 110 salas de cine. Un número bajísimo en comparación a las más de 300 salas con las que suelen contar los blockbusters. Esto hace que la taquilla por cine haya sido de una media de 2.324,6 €, cifra ligeramente inferior, por ejemplo, a Aquaman 2 (2.375 €), pero superior a La Navidad en sus manos (1.782 €), la nueva película de Santiago Segura. Además, es posible que en los siguientes días esa recaudación media por cine haya aumentado gracias al buen boca a oreja y a las vacaciones navideñas.

Menos salas, menos público

La opacidad de Netflix, que exige a los cines a no revelar sus datos de taquilla, es la causante de las especulaciones que rodean al estreno de La Sociedad de la Nieve. Los datos ya mencionados son los que se conocen, y se debe a que la ley obliga a los cines a darle al Ministerio de Cultura información sobre la venta de entradas. Pero, al margen de esto, hay otro factor clave para que la recaudación no sea superior. Y es que hay grandes cadenas de cines como Yelmo o Cinesa, dos de las más importantes que operan en España, que no han exhibido la película.

Así, el total de público al que ha podido llegar La Sociedad de la Nieve es mucho menor que el habitual. Hay varias capitales de provincia en España donde ni siquiera se ha estrenado. Es evidente que cuantos menos cines pongan una película, menos espectadores tendrá. Pero si, además, los cines que mayor cantidad de gente atraen cada semana son los primeros en no proyectarla, el público se reduce drásticamente. Y, por último, hay que sumar un tercer factor para comprender por completo los resultados en taquilla.

El estreno de La Sociedad de la Nieve en Netflix

Aunque haya salido primero en cines, La Sociedad de la Nieve ha sido anunciada a bombo y platillo como la gran apuesta de Netflix en este 2023. Su estreno en la plataforma para todos sus usuarios llegaría solo tres semanas después de que aterrizara en salas. Con una ventana de exclusividad tan corta para la gran pantalla, aunque no sea un dato cuantificable, a buen seguro muchos han optado por esperar unos pocos días para verla en sus casas. De hecho, a Netflix tan solo le interesa estrenar proyectos como el de Bayona en cines porque, de no hacerlo, no podrían optar a premios como los Oscar.

En la normativa de estos galardones se especifica que para poder ser nominada hay que pasar antes por las salas de cine. Algo que la plataforma cumple con rigor y sin excederse más alá de lo mínimo obligatorio. Así, cintas como El Irlandés, de Martin Scorsese, apenas se estrenaron en medio centenar de salas en toda España y tan solo unos pocos días. Por todo ello, no sería coherente comparar La Sociedad de la Nieve con un estreno normal en cines. Las películas de Netflix juegan con unas normas diferentes y no pueden acogerse a los criterios de éxito o fracaso tradicionales.

¿Éxito en Netflix?

Un último hecho que defiende que La Sociedad de la Nieve no ha sido un fracaso es su posición en Netflix. La película se estrenó en su catálogo el 4 de enero y ya ha alcanzado el top de lo más visto. En los principales mercados europeos (España, Francia, Reino Unido, Alemania...) se ha hecho con el número 1 desde el día del estreno. Lo mismo ha ocurrido en la inmensa mayoría de países de América Latina, pues es una historia que resuena con fuerza. Y en Estados Unidos ocupa el top 2.

Así, La Sociedad de la Nieve está siendo lo más visto en Netflix a nivel mundial en estos primeros días de enero. Un claro éxito que se confirmará a finales de semana, cando se desvele si ha entrado (como todo parece indicar) en el top 10. Esos son los datos que realmente importan en Netflix. A la plataforma apenas le afecta que la cinta se vea más o menos en cines. Lo interesante para ellos es ser capaces de arrastrar a sus suscriptores hasta el sofá de sus casas para que le den al play. Y en ese juego, el filme de Bayona sí que apunta bastante más alto.

