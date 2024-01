La Sociedad de la Nieve no para de crecer. El ambicioso proyecto del director español Juan Antonio Bayona sigue acumulando reconocimientos y distinciones semana tras semana. La película se proyectó por primera vez en el prestigioso Festival de Cine de Venecia. Después, a mediados de diciembre, llegó a los cines de todo el mundo. Un estreno, sin embargo, muy limitado y que acotó sus posibilidades en taquilla. Y es que, tan solo dos semanas después, llegó a Netflix.

Aunque la cinta lleva meses resonando, sobre todo en España y América Latina, ha sido tras su lanzamiento en la plataforma cuando realmente ha entrado en ebullición. Nada más aparecer en su catálogo, se coló en las listas de lo más visto en Netflix en decenas de países, entre ellos los principales mercados. La Sociedad de la Nieve se está viendo en Estados Unidos, media Europa, toda Latinoamérica y hasta en muchos lugares de Asia, África y Oceanía. El proyecto vaa lanzado, hasta el punto de haber roto un histórico récord.

Tal y como ha desvelado Netflix con sus datos, La Sociedad de la Nieve ya ha entrado en su lista de películas más populares de habla no inglesa de la plataforma. Este ránking toma como referentes las visualizaciones de cada filme en un período de tres meses desde su estreno. Pero es que a la cinta española le han bastado únicamente 11 días para colarse en el top 10. Un récord sensacional solo comparable los estrenos de los primeros puestos de dicha lista. Por el momento, acumula 51 millones de visualizaciones, superando a la también española Bajo Cero.

Así las cosas, aún le quedan prácticamente 80 días para seguir engordando esa cifra. Por tanto, es previsible que escale bastante más en el ranking. Los siguientes objetivos de La Sociedad de la Nieve son la alemana Sin novedad en el frente con 52 millones de visualizaciones, la sueca Cangrejo Negro con 53,9 millones y a la italiana Me llamo Venganza con 56,4 millones. Si la trayectoria sigue tal y como hasta ahora, no será difícil que las rebase en apenas unos días. Los puestos más altos de la lista están algo más lejanos, aunque para nada imposibles. El top 1 es para a noruega Trol, que sumó 103 millones de visualizaciones. Las tres siguientes son las españolas Nowhere (85,7 millones), El hoyo (82,8 millones) y A través de mi ventana (61,1 millones). Solo el tiempo dirá si logra superarlas.

La Sociedad de la Nieve, éxito rotundo

Lo cierto es que el puesto histórico que ocupará La Sociedad de la Nieve en Netflix no se sabrá hasta que acabe ese período de 90 días. Pero que se haya situado dentro del ranking de películas de habla no inglesa en menos de dos semanas es un logro espectacular. A ello hay que sumar el buen hacer de la cinta en la temporada de premios. Para empezar, consiguió estar nominada a mejor película en lengua no inglesa en los Globos de Oro. Un galardón que perdió frente a la francesa Anatomía de una caída, que por ahora parece imbatible.

La siguiente gran oportunidad será en los BAFTA, donde La Sociedad de la Nieve también se ha colado en dicha categoría. Y el premio gordo llegará con los Oscar. Todavía se desconoce si la cinta estará nominada, aunque todo apunta a que sí. El filme ha superado el corte final de candidatas tanto en la categoría de Mejor película internacional como en las de Mejor banda sonora, Mejor maquillaje y peluquería y Mejores efectos especiales. Las dudas sobre si conseguirá alguna de esas nominaciones se despejarán el próximo 23 de enero. Y solo unos días después, el 10 de febrero, disputará hasta 13 estatuillas de los Premios Goya, donde es una de las principales favoritas.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente