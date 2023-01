El anuncio de las películas nominadas a los Premios Oscar 2023 de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, dejó algunas sorpresas a su paso. No solo porque varias de las favoritas no formaron parte del cuadro final, sino, además, por homenajear de forma inesperada a films independientes.

Desde el reconocimiento a Angela Bassett, que se convierte en la gran sorpresa del evento, hasta las múltiples nominaciones para Todo en todas partes al mismo tiempo. La cotizada lista celebra lo mejor de un año singular para el cine, pero, en especial, el gran regreso de Hollywood como espectáculo. También, deja claro la importancia de la recuperación de la industria, después de dos años de lidiar con la emergencia sanitaria de la pandemia.

Pero, no por eso, resulta menos importante la presencia de las plataformas streaming entre las listas de honrados en diferentes rubros. Una demostración de su influencia y alcance. Se trata de un triunfo significativo, en medio de una obvia celebración del regreso de la experiencia cinematográfica a las salas, es el evidente protagonista de la premiación. Te traemos la lista de las principales nominaciones y dónde puedes verlas ahora mismo.

Dónde ver las nominadas a los Premios Oscar 2023

Todo a la vez en todas partes

Con 11 candidaturas a los premios Oscar, es la gran sorpresa de la edición número 95 de los premios Oscar de la Academia. La película de ciencia ficción no solo obtuvo reconocimiento en aspectos técnicos, sino que también fue homenajeada entre los más relevantes del premio. En especial, en la categoría de mejor actriz principal y de reparto, con Michelle Yeoh y Jamie Lee Curtis respectivamente encabezando las apuestas.

Sin novedad en el frente

Con nueve candidaturas, incluyendo la de mejor director y guion adaptado, el film de Edward Berger se convierte en uno de los grandes triunfadores de la lista de nominados. La producción también triunfó en los BAFTA.

Almas en pena de Inisherin

También con nueve categorías, que incluyen mejor actor principal y de reparto, así como mejor película y director, el film de Martin McDonagh tiene amplias posibilidades de triunfar el 12 de marzo.

Solo en cines a partir del 3 de febrero.

Elvis

El extraordinario biopic de la estrella pop por excelencia, Baz Luhrmann, obtuvo ocho nominaciones, la mayoría de ellas técnicas. Pero la Academia, reconoció su apartado visual y sonoro en las categorías de mejor sonido y mejor maquillaje y peluquería.

Los Fabelman

La biografía en forma de ficción de Steven Spielberg obtuvo siete nominaciones, entre ellas la de mejor director y mejor película. También, se destacó entre los rubros dedicados a los actores, en que Michelle Williams y Judd Hirsch fueron homenajeados.

Puedes verla a partir del 10 de febrero en cines.

TÁR

La historia de la ficticia directora de orquesta Lydia Tár se convirtió en un fenómeno entre las principales categorías, con cuatro nominaciones. Desde mejor director para Todd Field hasta mejor actriz para Cate Blanchett. Esta pequeña crítica al sistema artístico musical se impuso sobre otros films considerados favoritos.

Puedes verla en el cine ahora mismo.

Top Gun Maverick

Uno de los grandes éxitos de la taquilla del 2022 se convirtió, también, en una de las producciones con mayores nominaciones. Su lista se extiende por cinco rubros, incluyendo mejor película y efectos especiales. También, un curioso reconocimiento a mejor guion adaptado para Eheren Kruger, Eric Warren Singer y Christopher McQuarrie.

Black Panther Wakanda Forever

La secuela del éxito del 2018, logró el récord de cinco nominaciones, incluyendo a la de mejor actriz para Angela Bassett por su encarnación de la reina Ramonda.

Avatar 2: El sentido del agua

La gran obra de James Cameron, que tardó trece años en llegar al cine, no es solamente un fenómeno de taquilla, también un espectáculo visual sin precedentes. No obstante, apenas alcanzó cuatro nominaciones, dos de ellas técnicas.

Puede verlas ahora mismo en cines.

El triángulo de la tristeza

Otra de las grandes sorpresas de las nominaciones: con una como mejor película y otra como mejor director para Ruben Östlund, el film desafió las predicciones. También, llevó a otro nivel su extraña historia sobre dolor y angustia moral.

Puedes verla en cines el 17 de febrero.

Ellas hablan

Con dos nominaciones, la historia sobre las violaciones en una comunidad menonita de Bolivia basada en un caso real se convierte en una de las grandes nominadas de la noche.

Puedes verla en cines el 17 de febrero.

La Ballena

La historia de un hombre atrapado en los recuerdos y los límites de su cuerpo, obtuvo tres nominaciones, incluyendo una para Brendan Fraser.

La puedes ver actualmente en el cine.

Pinocho de Guillermo del Toro

La obra en stop motion del realizador mexicano alcanza finalmente su momento más importante al obtener una nominación como mejor película animada.

El monstruo marino

Con una nominación a mejor película animada, esta singular historia sobre una criatura monstruosa y su amistad con una niña, desafió las predicciones.

Red

La encantadora historia de la niña que se convierte en un panda rojo obtuvo una única nominación para Pixar en el rubro de mejor animado.