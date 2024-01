Hace un par de semanas te contamos que The Last of Us Parte II, uno de los mejores videojuegos de la última década, tendrá un documental sobre su desarrollo. Ahora, sin embargo, finalmente conocemos su fecha de estreno: 2 de febrero de 2024. Lo mejor es que será totalmente gratuito, pues estará disponible a través del canal oficial de Naughty Dog en YouTube.

La historia detrás de Grounded II: Making The Last of Us Part II es bastante curiosa. Se puso en marcha cuando el desarrollo del juego comenzó, pero posteriormente quedó en el limbo por culpa de la pandemia. Debido a que los empleados de Naughty Dog tuvieron que trasladar la actividad laboral a sus casas, ya no tenía sentido seguir con la producción adelante.

Grounded II: Making The Last of Us Part II is coming on February 2!



You'll be able to watch this documentary on YouTube and as part of an upcoming downloadable patch for #TLOU2Remastered. The update also includes additional new skins for Ellie and Abby! pic.twitter.com/kcWG2YVI6l — Naughty Dog (@Naughty_Dog) January 25, 2024

No obstante, en el estudio de California se las ingeniaron para revivir el proyecto. Recuperaron el material ya grabado, y lo combinaron con entrevistas que se llevaron a cabo tras la crisis sanitaria. ¿El resultado? Un contenido que ningún fan de la franquicia se puede perder.

El documental de The Last of Us Parte II es bastante especial. No solo porque nos mostrará cómo es el día a día de desarrollar un juego tan complejo, sino también por los obstáculos inesperados que Naughty Dog, como muchos otros estudios de videojuegos, tuvo que sortear durante la pandemia.

"Conoce, directamente del equipo de Naughty Dog, lo que fue necesario para darle vida a la aclamada secuela The Last of Us Parte II, con un nuevo vistazo al detrás de escenas de su desarrollo." Naughty Dog.

El estreno de Grounded II: Making The Last of Us Part II, desde luego, forma parte de los esfuerzos de PlayStation para promocionar el lanzamiento de The Last of Us Parte II Remastered, que vio la luz apenas la semana anterior.

La remasterización del aclamado juego tuvo una recepción bastante positiva. No solo por parte de la prensa especializada, también por el público en general. Sus mayores novedades, eso sí, no están en el apartado audiovisual —era difícil mejorar un referente gráfico—. Más bien, Naughty Dog se enfocó en mejorar y enriquecer la experiencia jugable.

The Last of Us Parte II Remastered incluye, por ejemplo, el nuevo modo Supervivencia, que básicamente propone sobrevivir a oleadas de enemigos. También ofrece los "Niveles perdidos", que son misiones inéditas que, por algún motivo, no estuvieron presentes en la versión original del juego.

Por supuesto, es exclusiva de la PlayStation 5. Está disponible por 50 dólares / euros. No obstante, si ya posees una copia del juego en su versión de PS4 —físico o digital—, solo debes pagar 10 dólares / euros para obtener la remasterización. Viendo lo que ofrece, es una un precio bastante justo…

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente