Desarrollar un videojuego es un proceso increíblemente complejo. De hecho, gran parte de los retos que afronta un estudio solo son conocidos de manera interna, pues la mayoría mantienen su actividad con el mayor secretismo posible. Sin embargo, existen casos contados en que las compañías abren sus puertas para mostrarnos cómo es la aventura de crear un juego. El próximo en hacerlo es Naughty Dog, que lanzará un documental sobre el desarrollo de The Last of Us Parte II.

Sobra decir que es uno de los juegos más clamados de la época reciente. Para muchos se ubica en el top 5 de mejores títulos que nos dejó la anterior generación de consolas. Lo anterior, desde luego, ya es cuestión de gustos.

Lo que no se puede negar es que The Last of Us Parte II, al igual que muchos títulos que se estaban desarrollando en aquel momento, se tuvo que enfrentar a un obstáculo completamente inesperado: la pandemia.

En el tráiler de Grounded II: Making The Last of Us Part II, como han titulado al documental, se puede apreciar que todo marchaba conforme a lo planeado, hasta que la crisis sanitaria impactó al mundo.

Casi al principio del avance, incluso, mencionan que el documental quedó en el olvido después de iniciar la pandemia. Y es que los empleados de Naughty Dog tuvieron que seguir las normas de confinamiento y trasladar el trabajo a casa. Se descartó, entonces, continuar la producción.

La remasterización de The Last of Us Parte II está a la vuelta de la esquina

¿Qué ha provocado que el estudio interno de PlayStation recupere al material que ya estaba grabado? Pues el próximo 19 de enero lanzarán The Last of Us Part II Remastered, una remasterización exclusiva para la PS5.

Grounded II: Making The Last of Us Part II, por lo tanto, forma parte de la campaña publicitaria del juego. "Conoce, directamente del equipo de Naughty Dog, lo que fue necesario para darle vida a la aclamada secuela The Last of Us Parte II, con un nuevo vistazo al detrás de escenas de su desarrollo", menciona el estudio.

En el contenido intervienen, evidentemente, varios desarrolladores de Naughty Dog. Incluyendo a Neil Druckmann, máximo responsable del juego y quien también llevó las riendas —junto a Craig Mazin— de la serie de The Last of Us. Son varios empleados los que comparten su experiencia de participar en un proyecto tan importante no solo para el estudio, sino para toda la división PlayStation.

De momento, el documental todavía no tiene fecha de estreno. Tampoco sabemos a través de qué plataforma será distribuido. Considerando que el lanzamiento de la remasterización se encuentra a la vuelta de la esquina, seguramente tendremos más detalles en los próximos días.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente