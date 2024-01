Cuando hablamos de la Steam Deck y sus rivales, solemos centrar la conversación en la Asus ROG Ally, la Lenovo Legion GO y, más recientemente, la MSI Claw. Sin embargo, existe un competidor que ya tiene un largo recorrido en el mercado de los ordenadores portátiles en formato consola: Ayaneo. De hecho, tienen más tiempo que Valve en este negocio.

Pues bien, el próximo hardware de la firma asiática pretende cambiar el rumbo del mercado apoyándose en una de las características más aclamadas de la Steam Deck. Aunque no lo creas, la Ayaneo Next Lite, como el fabricante ha bautizado a su siguiente portátil, integrará SteamOS. Sí, el mismo sistema operativo del producto de Valve.

La jugada resulta bastante sorpresiva. Sobre todo, porque Ayaneo venía apostando, al igual que Asus, Lenovo y MSI, por Windows. El problema es que el software de Microsoft, de momento, sigue sin ofrecer una experiencia adecuada para este tipo de dispositivos.

La Ayaneo Next Lite apuesta por SteamOS en lugar de Windows

En Ayaneo se cansaron de esperar a los de Redmond y han optado por abrazar SteamOS, que no deja de ser un sistema operativo de código abierto basado en Linux. De hecho, algunos propietarios de la ROG Ally y Legion GO lo han instalado en sus portátiles. Lo anterior, sin embargo, no tiene mucho sentido, ya que el principal objetivo de estos productos es romper los límites de la Steam Deck para poder disfrutar juegos o servicios —como Xbox Game Pass— que no están disponibles a través de Steam.

Aun así, en Ayaneo quieren aventurarse con SteamOS. Por desgracia, todavía no conocemos muchos detalles de la Next Lite más allá de su sistema operativo. La compañía solo reveló que tendrá una pantalla de 7 pulgadas con resolución 800p y una batería de 47 Wh.

La Ayaneo Next Lite igualmente incorporará joysticks con sensores de efecto Hall, cuya tecnología llegó para poner fin al tan odiado drift. Aquellos mandos que la integran ciertamente han demostrado una mayor durabilidad.

Ayaneo afirma que han dedicado esfuerzos para que la Next Lite presuma una ergonomía inigualable en el mercado. Esta promesa, no obstante, tendrá que ser puesta a prueba.

Se espera que en los próximos días compartan más información, ya que todavía hay muchas características pendientes por conocer. Entre ellas, su procesador, que siempre será un componente crítico en una portátil enfocada en videojuegos. No solo por el tema del rendimiento, también por el impacto que tiene en la autonomía.

De igual manera será interesante conocer su precio. No obstante, desde Ayaneo dejan entrever que será posible obtenerla bajo un esquema de suscripción a través de su web. Quizá pagándola a plazos a través de sus habituales campañas de crowdfunding…

