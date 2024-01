A escasos días de hacer ruido con la revelación de la Next Lite, Ayaneo confirmó que su consola portátil no llegará con SteamOS como se había dicho. La compañía mencionó que utilizará HoloISO, una fork del sistema operativo de la Steam Deck, por lo que eliminó de su web cualquier referencia a SteamOS.

“Cabe señalar que estamos utilizando SteamOS de terceros, no SteamOS oficial” declaró Arthur Zhang, director ejecutivo de Ayaneo. HoloISO es una versión alternativa del sistema operativo de Valve. De acuerdo con la descripción del GitHub, el objetivo del proyecto es proporcionar una experiencia “casi” oficial en un formato genérico e instalable.

Pese a que HoloISO no es oficial, sus desarrolladores aseguran que podría serlo en un 99 %. La mayoría del código y los paquetes provienen de Valve y no se editaron. El sistema operativo es compatible con la mayoría de los procesadores y gráficos de AMD, así como también tarjetas de red y sonido más comunes. El único problema es que no funciona con GPU de Intel o NVIDIA, ya que el sistema no las soporta de manera formal.

Si pensabas comprarte la Next Lite porque sería una alternativa confiable a la Steam Deck, lo mejor será que lo pienses dos veces. Ayaneo cometió un error garrafal al anunciar que su nueva consola corría bajo SteamOS, algo que es categóricamente falso. La web del producto ya está actualizada con HoloISO, aunque es posible visualizar la versión anterior en Internet Archive.

Ayaneo Next Lite, ¿una alternativa a la Steam Deck?

Ayaneo es una compañía que tiene más tiempo que Valve en el segmento de las consolas portátiles. El anuncio de la Next Lite representó una bocanada de aire fresco para quienes buscan una alternativa real a la Steam Deck. Después de todo, la consola llegaría sin Windows y todos los problemas que acarrea.

En términos de especificaciones, la Ayaneo Next Lite incluye una pantalla de 7 pulgadas con resolución 800p, opciones de procesadores AMD Ryzen 5 4500U y Ryzen 7 4800U, 16 GB de RAM, batería de 47 Wh con carga rápida y joysticks con sensores de efecto Hall. Esto último es importante, puesto que no tendremos que lidiar con el molesto drift.

Otras características que destacan en la consola son un sistema de disipación de calor de doble tubo de cobre, botones de gel para evitar la fatiga y motores de vibración lineales a los costados del mando.

Ayaneo venderá la Next Lite en 299 dólares, lo cual podría parecer una ganga para algunos usuarios. El único problema es que su rendimiento gráfico queda por debajo de la Steam Deck y la versión del sistema operativo no cuenta con soporte oficial de Valve.

Si buscas una consola portátil, la mejor opción sigue siendo una Steam Deck OLED o la versión original que ya bajó de precio.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente