El estreno de Aquaman y el Reino Perdido ha sido muy flojo, y a nadie le sorprende. La nueva película de James Wan recaudó menos de 40 millones de dólares durante su primer fin de semana en Estados Unidos. A nivel internacional, la taquilla fue un poco más decorosa con $80 millones, pero aun así el interés por esta propuesta ha sido nulo. Y los rumores sobre el futuro de Jason Momoa en DC no han tardado en aparecer.

Los fans del actor creen que, ahora que la nueva película de Aquaman parece condenada a cerrar un año de fracasos cinematográficos para DC, hay indicios de que podría tomar las riendas de un nuevo papel. Hablamos específicamente de Lobo, el cazarrecompensas mercenario del planeta Czarnia.

¿Qué motivos hay para creer que Jason Momoa podría ser Lobo en futuras películas de DC? Por lo pronto, todo se basa en supuestos y algunas pistas que han comenzado a aparecer en redes sociales. Cada uno le dará la relevancia que mejor le parezca a estas cuestiones, pero un par de guiños específicos no han pasado desapercibidos.

En primer lugar, Natalia Safran publicó una foto en Instagram donde se la ve junto a Jason Momoa y Peter Safran, su esposo y co-CEO de DC Studios junto a James Gunn. Uno de los comentarios de la publicación dice: "Traigan a Lobo", a lo que Safran responde en tono festivo: "Tú lo sabes". No es confirmación, ni nada que se le parezca. No obstante, su expresión ya hizo delirar a los fanáticos.

A esto se le suma un reciente like que James Gunn le dio a un fan-art de Jason Momoa como Lobo. Volvemos a lo mismo de antes, es imposible dar por hecho que esto sea vinculante al casting del actor hawaiano para asumir ese rol en el futuro. Dicho esto, no deja de ser un dato curioso.

¿Jason Momoa cambia Aquaman por Lobo?

Esta no es la primera vez que los rumores vinculan a Jason Momoa con el rol de Lobo. De hecho, el propio artista reconoció que cuando Zack Snyder lo convocó para sumarse al Snyderverse, pensó que iba a hacer una audición para ese papel y no para el de Aquaman.

El parecido físico de Momoa con el personaje de los cómics es un punto que no solo genera expectación entre el público, sino también en el propio actor. En una reciente entrevista con Fandango, reconoció ser fanático del cazarrecompensas y dejó en claro que está dispuesto a interpretarlo si se lo piden. Aunque también trató de bajarle la espuma al asunto para evitar falsas ilusiones.

"Si me llaman y me piden que lo haga, [mi respuesta] será: 'Joder, sí...'. No he recibido ese llamado, así que no quiero generar ninguna noticia falsa, pero si alguna vez me llaman para interpretarlo o hacer una audición, ahí estaré", dijo Jason Momoa.

Habrá que ver si los planes de James Gunn y Peter Safran para el nuevo Universo Extendido de DC realmente incluyen a Jason Momoa como Lobo. El decepcionante debut de Aquaman 2 parece haber puesto el último clavo en el ataúd de esta subfranquicia y del reparto ligado a ella. Eso sí, si alguna vez se decide darle una oportunidad a este peculiar personaje, lo más probable es que no ocurra en el futuro inmediato.

El nuevo DCEU de James Gunn

El proyecto de James Gunn para reiniciar el DCEU ya tiene varias producciones confirmadas, tanto live-action como animadas, y en ninguna se menciona a Lobo. Al menos por ahora, claro está.

Además de Superman: Legacy, se anunciaron The Brave and the Bold, una nueva película de Batman dirigida por Andy Muschietti, y futuras películas Supergirl y La Cosa del Pantano. También hay planes para series basadas en Amanda Waller, Linterna Verde, Booster Gold y las Amazonas.

En paralelo, DC Studios mantiene al menos otras dos películas heredadas del universo cinematográfico anterior. Una es la secuela de The Batman, con Robert Pattinson, y la otra es Joker Folie à Deux, con Joaquin Phoenix y Lady Gaga. Por ende, quienes quieran ver a Jason Momoa como Lobo seguro tendrán que esperar unos cuantos años.

De todos modos, de confirmarse los incipientes rumores, tomarían más valor las recientes palabras de Peter Safran en favor del actor hawaiano. "Jason siempre tendrá un hogar en DC", remarcó. Vale decir, por último, que una película de Lobo ya lleva varios años analizándose en el seno de Warner Bros. En su momento se vinculó a Guy Ritchie como director, y más tarde sucedió lo mismo con Michael Bay. Sin embargo, nunca se avanzó formalmente con su desarrollo.

