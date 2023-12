El estreno de Aquaman y el Reino Perdido está lejos de despertar pasiones. La nueva película de James Wan cerrará un año verdaderamente decepcionante para DC y Warner Bros., y prácticamente todos dan por hecho que será la última aparición de Jason Momoa encarnando al superhéroe en la pantalla grande. Sin embargo, en las últimas horas ha recibido un fuerte respaldo de Peter Safran, líder de DC Studios junto a James Gunn.

Durante un evento dedicado a Aquaman 2, Safran se refirió a la importancia de Jason Momoa para el Universo Extendido de DC (DCEU), y hasta lo calificó como el "Aquaman definitivo" (vía The Hollywood Reporter).

"Cuando pienso en Jason en este papel, es el Aquaman definitivo. Lo ha redefinido. Realmente ha sido un viaje de 11 o 12 años para él. Gran parte del público no se da cuenta de que se lo eligió [para el papel] hace tanto tiempo. Cuando asumió este rol era conocido como Khal Drogo [por Juego de Tronos], y ahora es realmente Aquaman", explicó.

Ahora bien, ¿significa esto que Jason Momoa puede continuar en el DCEU pese al reinicio que planea James Gunn? Peter Safran optó por no lanzar comentarios que puedan volverse en su contra en el futuro. No obstante, dejó en claro que no le cerrarán la puerta al artista hawaiano para futuros proyectos. Ya sea para volver como Aquaman, o para ponerse en la piel de un nuevo personaje.

"Veremos qué pasa con él más allá [de Aquaman 2]. Sé que Jason siempre tendrá un hogar en DC y en Warner Bros", indicó Peter Safran. De hecho, el ejecutivo recordó que el próximo gran proyecto de Momoa es Minecraft, la adaptación live-action del popular videojuego que llegará a los cines en 2025, bajo la dirección de Jared Hess y la producción de Warner Bros. Pictures.

Pese al respaldo de DC, Jason Momoa no cree que vaya a continuar como Aquaman

Más allá de los comentarios de Peter Safran, el propio Jason Momoa no está muy convencido de continuar en el Universo Extendido de DC tras el estreno de Aquaman y el Reino Perdido. Y no por falta de ganas o por estar cansado del papel, sino porque sabe que su subfranquicia no está en condiciones de sostenerse.

Si bien Aquaman 2 llegará a los cines hoy, 22 de diciembre, las primeras críticas se conocieron en los últimos días y no son benévolas con el filme. Si el público no responde de forma positiva al largometraje de James Wan, Jason Momoa sabe que sus días como Arthur Curry/Aquaman están terminados.

En diálogo con Entertainment Tonight, el actor dejó en claro que continuar como Aquaman en futuras películas del DCEU no depende de él. "No necesariamente quiero que sea el final, pero no creo que sea realmente una elección. La verdad es que, si al público le encanta, entonces existe una posibilidad. Pero ahora mismo digo que no se ve muy bien", manifestó Momoa.

De la mano de James Gunn, DC Studios planea reiniciar su universo cinematográfico en 2025 con Superman: Legacy. Esta es la única película en la que el estudio está trabajando a toda máquina, con buena parte de su reparto ya confirmado. En el futuro llegará The Brave and the Bold, una nueva producción de Batman a cargo de Andy Muschietti.

Todo apunta a que la idea de la directiva es cortar todo lazo con producciones previas que se vinculan de una u otra manera con el Snyderverse. Algo que excede a Jason Momoa y Aquaman, puesto que ya también se ha descartado la tercera entrega de Mujer Maravilla con Gal Gadot.

