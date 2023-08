Las marchas y contramarchas en torno a Wonder Woman 3 se están convirtiendo en un verdadero culebrón. Pese a los recientes comentarios de Gal Gadot, quien afirmó que James Gunn y Peter Safran le prometieron avanzar con una tercera entrega de la saga e integrarla en el nuevo Universo Extendido de DC, la historia no sería tan así.

Fuentes de Variety cercanas al asunto salieron a desmentir a la actriz. En tal sentido, afirmaron que Wonder Woman 3 no está en los planes de la dupla de ejecutivos a cargo de DC Studios. Remarcaron, además, que tampoco existen otros proyectos en carpeta con la superheroína como protagonista. Al menos por el momento.

Pero la cuestión no termina allí. Las personas que salieron al cruce de Gal Gadot fueron tajantes, indicando al citado medio que Gunn y Safran nunca le prometieron nada a la actriz con respecto al desarrollo de Wonder Woman 3. Y que en ningún momento se le confirmó una posible futura vinculación con proyectos del Universo Extendido de DC que pudieran incluir a la Mujer Maravilla.

Esto coloca a Gal Gadot en una posición muy incómoda, considerando el calibre de sus recientes comentarios. En un principio, la intérprete israelí había generado ruido en una entrevista con ComicBook, donde ya había señalado el supuesto contacto con los líderes de DC Studios. "Me encanta interpretar a la Mujer Maravilla. Es tan cercana y querida en mi corazón. Por lo que escuché de James [Gunn] y Peter [Safran], vamos a desarrollar juntos Wonder Woman 3", expresó.

Poco después redobló la apuesta en Flaunt Magazine, donde fue mucho más explícita al referirse al tema. "Me invitaron a una reunión con James Gunn y Peter Safran y lo que me dijeron fue, y cito: ‘Estás en las mejores manos. Vamos a desarrollar Wonder Woman 3 contigo. [Nosotros] te amamos como la Mujer Maravilla, no tienes nada de qué preocuparte’. Así que el tiempo dirá", aseveró.

¿Qué sucederá con Wonder Woman 3?

Los dimes y diretes en torno a Wonder Woman 3 están comenzando a elevar la temperatura en el seno de DC y Warner Bros. Tengamos en cuenta que una tercera película protagonizada por Gal Gadot estaba en los planes de la compañía antes del arribo de James Gunn y Peter Safran como nuevas cabezas del estudio.

Sin embargo, el proyecto fue cancelado a fines de 2022 como parte de la reestructuración post-Snyderverse. De hecho, la directora Patty Jenkins, quien dirigió las dos primeras películas de la Mujer Maravilla, tuvo que emitir un comunicado para aclarar que no se había alejado del proyecto, sino que la decisión había sido de DC.

Según se conoció por entonces, a Gunn no le había gustado el guion que Jenkins y Geoff Johns habían propuesto. El ejecutivo y cineasta supuestamente consideró que la visión de Wonder Woman 3 no encajaba con la renovación que se pretendía implementar en el universo cinematográfico de la compañía.

El futuro del Universo Extendido de DC

Tras el reciente fracaso de The Flash, este año resta estrenarse Aquaman and the Lost Kingdom, que llega en diciembre próximo. Las expectativas en torno a dicho estreno no son demasiado altas, y con razón. Todas las miradas están sobre Superman: Legacy, que en 2025 iniciará un nuevo capítulo para los superhéroes de DC en la pantalla grande.

Por lo pronto, ni Gal Gadot ni DC Studios han salido a dar sus respectivas versiones sobre lo publicado por Variety. De todos modos, es probable que Wonder Woman 3 siga dando de qué hablar por algún tiempo más, se concrete o no su desarrollo.

El único proyecto confirmado y vigente que se vincula con la Mujer Maravilla es la serie Paradise Lost, una precuela que se estrenará en Max. Según Peter Safran, tendrá un aire a Juego de Tronos y seguirá la historia de las Amazonas antes del nacimiento de la princesa Diana.

