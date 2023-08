A pesar de que antiguos reportes sugerían que la tercera entrega de Mujer Maravilla no vería la luz debido a la reestructuración de DC Films, el asunto ha dado un giro completo. La propia Gal Gadot, en una entrevista con ComicBook, confirmó que Wonder Woman 3 será una realidad. James Gunn y Peter Safran, los responsables creativos de DC, decidieron aprobar el proyecto e involucrarse directamente en el proyecto.

"Me encanta interpretar a la Mujer Maravilla. Es tan cercana y querida en mi corazón. Por lo que escuché de James [Gunn] y Peter [Safran], vamos a desarrollar juntos Wonder Woman 3". Gal Gadot.

Así pues, Gal Gadot termina con la ola de especulación negativa en torno a Wonder Woman 3. A finales del año anterior, tras anunciarse los cambios en la cúpula directiva de DC Films, en The Hollywood Reporter se hicieron eco de que el tercer filme ya no estaba en marcha.

Supuestamente, los decepcionantes números de Wonder Woman 1984, tanto en la crítica como en la taquilla internacional, provocaron que James Gunn mirara hacia otros horizontes. El reporte quedó respaldado, en parte, cuando la productora anunció la renovación del Universo Extendido de DC, ya que no había rastro de Wonder Woman 3.

Ahora bien, aunque Wonder Woman 3 sigue adelante con Gal Gadot encabezando su reparto, eso no significa que Patty Jenkins, la directora de los anteriores filmes, retomará su puesto. En el mismo reporte de THR, se mencionó que James Gunn no quedó satisfecho con el guion propuesto por la cineasta y Geoff Johns. No porque lo considerara malo, sino porque la visión de Jenkins simplemente no encaja con el renovado Universo Extendido de DC.

Patty Jenkins, por medio de Twitter, anunció que había quedado fuera de Wonder Woman 3. También aprovechó para lanzar un dardo a los nuevos directivos. Dejó entrever que estaba en plena disposición de escuchar ideas y sugerencias para escribir un nuevo guion, pero no le dieron la oportunidad.

"Nunca me alejé [de Wonder Woman 3]. Estaba abierta a considerar cualquier cosa que me solicitaran. Sin embargo, tenía entendido que no había nada que pudiera hacer para avanzar en algo en este momento. DC, obviamente, está inmiscuida en cambios que tiene que hacer, así que comprendo que estas decisiones son difíciles por ahora", comentó Jenkins.

En los últimos meses, ha quedado claro que James Gunn no solo está desempeñando su papel con pantalón largo en DC Films, sino también tomando las riendas de proyectos importantes como director y guionista. Es el caso de Superman: Legacy, película que dará comienzo a la nueva etapa del DCEU. Su estreno está previsto para el 11 de julio de 2025.

¿Hará lo mismo con Wonder Woman 3? Está por verse. Al menos, podemos estar seguros de que será Gunn quien asigne al nuevo director. Luce poco probable que sea Patty Jenkins…

La duda que queda en el aire es cuándo se estrenará Wonder Woman 3. Considerando que Superman: Legacy todavía se encuentra a dos años de distancia, quizá tengamos que esperar mucho tiempo para ver nuevamente a Gal Gadot como la Mujer Maravilla.

