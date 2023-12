Una de las películas más esperadas del próximo año es, sin lugar a dudas, Joker 2, cuyo nombre oficial es Joker: Folie à Deux. Será la secuela directa del sobresaliente filme que vio la luz durante 2019, el que le permitió a Joaquin Phoenix ganar su primer Oscar como mejor actor. Para mantener la expectación viva, Warner Bros. y DC Films han liberado una nueva imagen.

En el material aparecen los dos protagonistas de Joker 2. Es decir, Joaquin Phoenix y Lady Gaga. No hay que olvidar que la actriz y cantante se convirtió en el nuevo fichaje estrella de la película en 2022, una noticia que causó un gran impacto en el mundo del entretenimiento. Su papel será el de la mismísima Harley Quinn.

Así pues, en la imagen se puede observar a la doctora Harleen Frances Quinzel, aparentemente todavía en un estado mental "normal". La premisa de Joker 2 es narrar cómo este personaje, tras su convivencia constante con Arthur Fleck, adquiere también un trastorno que la sumerge a la locura.

De hecho, el nombre Folie à Deux ya es un indicativo de la propuesta narrativa de Joker 2. Así se le conoce a un trastorno psicótico que se manifiesta entre dos o más personas. No obstante, es uno solo el que suele transmitir su psicosis a otras personas. En el caso del largometraje, evidentemente, esa función la tendrá el personaje de Phoenix.

Si bien Warner y DC han adoptado una estrategia de absoluto secretismo en torno a la historia de Joker 2, todo indica que se inspirarán en los cómics ya existentes. Estos plantean que el Joker y Quinzel se conocen cuando ella empieza a trabajar en el Asilo Arkham, un lugar emblemático donde están —o estuvieron— encerrados algunos de los villanos más icónicos de Batman.

Tanta será la locura entre ambos personajes que Joker 2 será, en gran parte, un musical. "Todo lo que puedo decir es que habrá mucha música. Eso es todo lo que puedo revelar", comentó este año Todd Philips, director del filme. Queda claro por qué ficharon a Lady Gaga…

Además de Joaquin Phoenix y Lady Gaga, en el reparto de Joker 2 también encontramos a Zazie Beetz, quien nuevamente interpretará a la vecina de Arthur Fleck. Igualmente, se espera la participación de Brendan Gleeson, Catherine Kenner, Jacob Lofland, Harry Lawtey y Catherine Keener.

Si no surgen imprevistos en el camino, Joker 2 se estrenará el 4 de octubre de 2024. Por fortuna, el rodaje ya estaba muy avanzado cuando las huelgas de actores y guionistas estallaron en Hollywood, así que no resultó afectada como otras tantas producciones.

Joker 2 formará parte de la estrategia de reconstrucción de DC Films. Eso sí, no pertenece al Universo Extendido de DC, sino a lo que la productora conoce como Elseworlds, una serie de proyectos que no tienen conexión alguna con el DCEU. En ellas también aparece The Batman Part II.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente