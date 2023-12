Todos sabemos de sobra que una dieta con un alto consumo de carne es mucho más perjudicial que una dieta vegana o vegetariana. ¿Pero qué pasa si seguimos una dieta omnívora con ingredientes saludables? ¿Siguen siendo mayores los beneficios de la dieta vegana? Existen varios estudios que dan un sí rotundo a esta pregunta, pero que no son capaces de separar los resultados de factores que podrían falsearlos, como el estilo de vida o la predisposición genética. Por eso, un equipo de científicos de la Universidad de Stanford ha querido dar un paso más y diferenciar los efectos de cada tiepo de dieta en pares de gemelos.

Para ello, han recurrido al Registro de Gemelos de Stanford, en el que se inscriben hermanos gemelos, dispuestos a participar en investigaciones científicas sobre temas en los que la genética es importante. No debemos olvidar que los gemelos son prácticamente idénticos genéticamente. Por eso, con ellos se puede descartar la genética como factor que influya en las diferencias en los resultados de cualquier investigación. Además, hay pares de gemelos con muchas características distintas. Por ejemplo, se pueden elegir gemelos que, a pesar de serlo, han vivido en lugares diferentes, de manera que el ambiente ha sido muy distinto. En este caso no querían eso. Querían pares de gemelos con niveles de educación similares, que se hayan criado en el mismo sitio y que, por lo tanto, tuviesen un ambiente también prácticamente idéntico.

Así, podrían ver si los beneficios de la dieta vegana, de haberlos, eran realmente por los alimentos, y no por otras causas. En total participaron 22 pares de gemelos. Uno de cada pareja tomó una dieta vegana y el otro una dieta vegana saludable. Dos meses después, los resultados fueron muy significativos.

Primer paso: diseñar adecuadamente las dietas

Durante un mes, los participantes en el estudio recibieron comidas ya preparadas de un catering que había recibido instrucciones de los científicos. Uno de los hermanos tomó todos los platos veganos y el otro omnívoros.

Después, el estudio continuó un mes más, pero esta vez eran los propios participantes los que preparaban la comida. Eso sí, contaban con el asesoramiento de un nutricionista que podían atenderles en cualquier momento, para elegir las opciones más saludables para cada tipo de alimentación.

Mientras se realizó el estudio, se tomaron muestras de sangre de todos los participantes, en las que se midieron especialmente los niveles de insulina y colesterol LDL. Además, se pesaron y se les midió el contorno de la cintura. Todas estas medidas se hicieron nada más empezar el estudio, un mes después y dos meses más tarde.

Durante el primer mes, los participantes recibieron desayuno, comida y cena ya preparados. Crédito: Ella Olsen (Unsplash)

Los beneficios de la dieta vegana, en cifras

Solo un mes después de iniciar la investigación, todos los parámetros eran significativamente mejores en los gemelos veganos que en los omnívoros. Siempre en comparación con su hermano o hermana.

Sin embargo, las diferencias fueron aún más drásticas a los dos meses. Tanto como para que los autores de la investigación afirmen que en solo dos meses de dieta vegana se puede mejorar muchísimo la salud cardiovascular a largo plazo.

Los niveles de colesterol LDL disminuyeron notablemente en los gemelos veganos, mientras que en la mayoría de omnívoros subieron ligeramente. La insulina en ayunas se encontraba a concentraciones un 20% más bajas en los veganos, por lo que su probabilidad de desarrollar diabetes era mucho más baja. Y también hubo diferencias en la pérdida de peso. Los gemelos veganos perdieron, de media, 2 kg más que sus hermanos.

Por lo tanto, los beneficios de la dieta vegana parecen aún más claros con este estudio. De cualquier modo, sus autores insisten en que no es necesario ser radical. Lo ideal sería una alimentación vegana, suplementada con B12, por supuesto. Pero basta con reducir el consumo de carne y aumentar el de fruta y verdura. Aunque no se llegue a un veganismo estricto, solo con esto ya se pueden experimentar muchos de estos beneficios. Unos beneficios que, además, no son solo para nosotros. También los agradece el planeta.

