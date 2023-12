Desde la edad dorada de Hollywood, ver películas de Navidad se hizo una tradición infaltable en los amantes del cine. Luego, se convirtió en una costumbre familiar que tiene los más variados significados. El motivo, incluso verificado por la ciencia, es uno: la nostalgia. La forma en que las cintas que celebran las fiestas más queridas, recuerdan los momentos más dulces y entrañables. En especial, aquellos que se compartieron entre parientes y amigos cercanos.

Pero, lo anterior permite que la tradición tenga un ángulo incluso más curioso. En ocasiones, películas que no tienen por centro la fecha, pero tienen alguna relación con la celebración, se vuelven parte de los hábitos de Nochebuena y los días siguientes. No es algo casual y obedece el mismo principio que hace a las cintas habituales las más queridas durante los días de asueto. La capacidad de los argumentos — incluso, los violentos o los que no tienen ninguna relación con Navidad — para recordar los buenos momentos. Una cualidad que el cine parece tener, incluso en medio de las formas más disparatadas.

Te dejamos cinco películas que, sin que sus guiones relaten de manera directa eventos navideños, son favoritas de buena parte del público. De un clásico del cine de acción a la secuela de una cinta icónica de la década de los ochenta. La selección abarca parte de un peculiar hábito familiar que hace que el cine sea, de nuevo, lugar de encuentro para las más variadas preferencias cinematográficas.

Jungla de cristal (Disney+)

No se estrenó por las grandes fechas, pero la cinta es una de las favoritas para ver en ellas. John McClane (Bruce Willis), es un policía de Nueva York que atraviesa un momento duro en su vida matrimonial. Por lo que en mitad de una atípica Navidad, viajará a Los Ángeles para intentar recomponer su relación con Holly (Bonny Bedelia). Lo que no sospecha, es que además de soportar el sofisticado ambiente empresarial en el que se desenvuelve su exesposa, también tendrá que hacer frente a algo más. Al robo más ambicioso disfrazado de ataque terrorista.

Basada en el libro Nothing Lasts Forever (1979) de Roderick Thorp, la película marcó un hito en el cine de acción. Muy lejos de los héroes hiper musculados e infalibles que dominaron la escena del género durante 1980, Junga de cristal presentó a uno distinto. McClane era un hombre corriente, en medio de la peor situación imaginable. También, uno recio, inteligente y capaz de sobrellevar incluso la más violenta escena del crimen. Lo que le llevará a enfrentarse a un comando mercenario dispuesto a robar el mayor botín, precisamente en Nochebuena.

Con el rascacielos Nakatomi Plaza convertido en escenario de batalla, el argumento es exagerado, divertido y bien narrado. Pero, en especial, es una de esas extrañas coincidencias cinematográficas que convierten a una cinta en un homenaje involuntario a un suceso mayor. En este caso, la película navideña más inesperada de todas.

Batman Vuelve (HBO Max)

Michael Keaton stars in Batman Returns.

En 1992, el género de superhéroes estaba lejos de su apogeo, lo que permitió a Tim Burton experimentar con esta obra extraña. En especial, por su combinación de tonos, que van de lo gótico a lo heroico. La secuela de la película de 1989, es mucho más oscura que su predecesora y convierte a sus personajes en criaturas nocturnas y rapaces. Pero también, es un cuento siniestro navideño, que comienza, precisamente, con un prólogo ambientado en la época.

La historia de Oswald Cobblepot/El Pingüino (Danny DeVito), abandonado por sus padres en plena Nochebuena, es tan tétrica como Dickensiana. La cámara de Burton sigue al cochecito de bebé mientras navega por las aguas heladas de Gotham, con un toque trágico.

Pero será más adelante, cuando se convierta en el enemigo de la ciudad, que el director utilizará su figura para aterrorizar. Particularmente, cuando deba enfrentar a Batman (Michael Keaton), en medio de un decadente espíritu de las fiestas. También, a Catwoman/Selina Kyle (Michelle Pfeiffer), que volverá de un acto de violencia, para tomar venganza contra todos. Por supuesto, bajo el enorme pino de la capital más corrupta de la editorial DC.

Mientras dormías (Disney+)

Esta comedia romántica de Jon Turteltaub, es una versión contemporánea del cuento de la Bella durmiente. En la que, además, la princesa hechizada termina por ser un guapo desconocido. Que, también, sufre un accidente en el metro de la ciudad de Chicago y queda en coma. Pero la situación se volverá inequívocamente parecido a un milagro navideño cuando Lucy (Sandra Bullock), le rescate y casi por accidente, pase las celebraciones con la familia del herido. Eso, después, de hacerse pasar por su prometida.

Por supuesto, se trata de una fantasía más cercana al romance que a los villancicos, pero, aun así, logra combinar ambas cosas en un escenario familiar. Poco a poco, la solitaria Lucy, encontrará que lo más le atrae de la anónima víctima que salvó de una muerte segura, es su familia. En especial, su hermano (Bill Paxton), el único en sospechar que la historia de Lucy no es del todo cierta.

Mientras dormías es una obra pequeña con un argumento encantador, que utiliza el escenario de la Navidad para relatar una historia acerca de prodigios afortunados. Para su previsible final — sí, todos vivieron felices para siempre — la película demuestra que además de una comedia romántica, es el recuerdo de un punto esencial. Las fiestas más queridas, casi siempre terminan en buenas historias que contar.

Algo para recordar (Prime)

Sam (Tom Hanks), es un viudo que trata de sobrevivir en medio de la tristeza y el duelo. Jonah (Ross Malinger), su hijo de ocho años, no sabe muy bien cómo afrontar la ausencia de su madre y el sufrimiento de su padre. Por lo que pedirá ayuda, en plena noche de Navidad, a un programa de radio de cobertura nacional, para contar su dilema. Pero lo que comienza por una travesura, termina por convertirse en un fenómeno que ni Johan o su padre podrían prever.

Todo, cuando la doliente confesión de duelo y amor trágico de Sam, termine convertido en obsesión romántica nacional. Particularmente para Annie Reed (Meg Ryan), una periodista de Baltimore a punto de contraer matrimonio, que se pregunta si lo hará por las razones válidas. Mientras se cuestiona, termina por, además, sentir una inexplicable atracción por Sam, a pesar de los kilómetros de distancia que los separan.

Nora Ephron, especialista en comedias románticas, dotó a Algo para recordar de un encanto atemporal y sincero. Y aunque no transcurre en Navidad — no por completo — si tiene mucho de la magia de la fecha más celebrada del año. El punto más dulce de una producción entrañable.

Cazafantasmas II (Movistar+)

El grupo de cazadores de fantasmas de Nueva York regresaron para una segunda aventura en 1989. Y lo hicieron en plena Navidad, en medio de una historia extravagante que necesitaba de nuevo, los servicios de los parapsicólogos más célebres de la cultura pop. Pero si antes debieron enfrentar la amenaza de un dios babilónico con peinado ultramoderno, esta vez el peligro provenía de un hechicero medieval. Uno, que se nutría de la desesperanza de una ciudad llena de ella.

Por lo que el equipo encontró la solución idónea: dar vida por unas horas a la Estatua de la Libertad, para que caminara por la ciudad en plena noche de fiestas. El blando argumento apenas puede justificar porque sucede algo semejante, pero quizás, las buenas intenciones de la historia, compensan el absurdo. ¿Qué mejor que el símbolo de la capital del mundo avanzando como un coloso en mitad de la Quinta Avenida? Según el director Ivan Reitman, no hay nada mejor. Lo que convierte a esta pequeña travesura simple, en una película ideal para las fechas.

