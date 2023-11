Zack Snyder y DC Studios separaron sus caminos hace ya un tiempo. El cineasta fue contratado hace una década para dar forma a un universo cinematográfico que rivalizara con el de Marvel. Entre sus obras se encuentran El Hombre de Acero, Batman v. Superman o La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Sin embargo, la compañía ha sufrido muchos vaivenes con los años y, con el nuevo rumbo, el director ya no forma parte de los planes.

James Gunn y Peter Safran se hicieron con la presidencia del estudio y prometieron un reinicio casi total del Universo Extendido de DC (DCEU). Muchos fans pidieron el regreso de Snyder, con quien Gunn tiene buena relación. Pero, a pesar de la insistencia, el ejecutivo no cuenta con él, ya que busca un enfoque diferente a la historia de sus personajes. En cualquier caso, el director de Watchmen no le guarda ningún rencor. “Le llamé y le dije que le deseaba todo lo mejor”, asegura en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter, “le dije que quería que funcionara”.

En cualquier caso, Zack Snyder afirma que el capítulo de su vida en DC ya está cerrado. El director no se plantearía volver salvo para una única excepción. Si James Gunn le llamara para regresar, solo consideraría hacer una adaptación del cómic Batman: The Dark Knight Returns. "Una representación real de la novela gráfica”, incide.

Se trata de una serie de cuatro números del ilustre Frank Miller. En ellos, Bruce Wayne, con más de 50 años, decide retomar una última vez su actividad como el Caballero Oscuro y limpiar Gotham de una vez por todas. Esa es la única historia que a Zack Snyder le motivaría adaptar en el DCEU.

Zack Snyder fuera de DC

Pese a dejar esa puerta abierta, lo cierto es que el retorno de Zack Snyder a la compañía no parece que vaya a ocurrir. Gunn y Safran ya han anunciado los planes que tienen con Batman. Estos pasan por la película The Brave and The Bold, que dirigirá Andy Muschietti. Por tanto, la historia del superhéroe discurrirá por caminos muy diferentes a los que le gustarían al cineasta.

Además, en lo referido al cine de superhéroes reconoce que no descarta por completo fichar por Marvel, aunque también da opciones muy limitadas. Podría pensarse hacer una película de Daredevil y Elektra. En este caso menciona Elektra Lives Again, también de Frank Miller. “Pero eso es todo”, manifiesta. Y es que el tono de sus películas es muy diferente al del Universo Cinematográfico de Marvel.

Por el momento, Zack Snyder se mantiene ocupado trabajando en Rebel Moon. Este macroproyecto de ciencia ficción para Netflix comenzará como dos películas y aspira a expandirse en forma de franquicia. Rebel Moon Parte 1: La niña de fuego, se estrena en la plataforma el 22 de diciembre. Y Rebel Moon Parte 2: La guerrera que deja marcas hará lo propio el 19 de abril de 2024.

En realidad, estos filmes nacieron como una historia de Star Wars que el creativo presentó a Lucasfilm. Sin embargo, la compañía galáctica la rechazó por ser demasiado adulta y violenta. En tan solo unas semanas se descubrirá si se suma a la lista de éxitos del cineasta.

