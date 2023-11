WhatsApp estaría considerando incluir anuncios dentro de algunas características de la aplicación. Tras varios años de mantenerse libre de publicidad, el cliente de mensajería más popular se prepara para explorar nuevas formas de monetización.

Will Cathcart, director de WhatsApp, confirmó lo anterior en una entrevista con el diario Folha de São Paulo. El ejecutivo mencionó que la compañía podría añadir anuncios en los estados. Las declaraciones se dan a unas semanas de que el Financial Times publicara un artículo sobre el tema, mismo que fue desmentido por el mismo Cathcart.

El director de WhatsApp puntualizó que la compañía nunca colocará anuncios en tu bandeja de entrada o mensajes. “No estamos haciendo esto ni discutiéndolo. No creemos que sea el modelo correcto”, señaló. “Cuando las personas abren su bandeja de entrada, no quieren ver publicidad”, dijo Will Cathcart.

Lo cierto es que WhatsApp necesita obtener recursos y con más de 2.000 millones de usuarios activos mensuales, la empresa evalúa sus opciones. Entre las alternativas se encuentran los canales, una función en la que podemos seguir cuentas para ver el contenido que publican.

Cathart mencionó en la entrevista que los canales serían un medio para colocar anuncios. “Por ejemplo, los canales pueden cobrar a las personas por suscribirse, ser exclusivos para miembros de pago, o que los propietarios los promocionen”, declaró. Esta característica debutó en junio y rápidamente se convirtió en una alternativa para que algunos famosos o deportistas compartan su día a día.

Otro lugar en donde veríamos publicidad serían los estados, una función para compartir fotos, videos o texto. WhatsApp se inspiraría en Instagram para añadir anuncios entre los estados de tus contactos, una estrategia que le genera millones de dólares en ingresos a Meta cada trimestre.

WhatsApp seguirá siendo gratuito y sin anuncios en los mensajes

El director de WhatsApp dejó claro que la experiencia de mensajería no cambiará. La bandeja de entrada y los mensajes estarán libres de anuncios, al menos en el corto plazo. La publicidad se desplegará en secciones como los estados o canales, aunque si no funcionan es posible que se analicen otras salidas.

Uno de los rumores que circula desde hace tiempo es que WhatsApp podría lanzar una suscripción de pago con funciones exclusivas. Actualmente, el cliente de mensajería ofrece WhatsApp Business Premium, una membresía para que las empresas atraigan a más usuarios. Por una cuota mensual se ofrece una web dedicada y una cuenta de chat de hasta 10 dispositivos para dar soporte o entablar comunicación con los clientes.

Otro posible escenario sería adoptar un formato similar al de Telegram Premium. Por 5,49 euros al mes, la membresía ofrece stickers y reacciones exclusivas, una insignia de verificado, traducciones en tiempo real y una experiencia libre de publicidad.

Una versión de pago para el usuario final haría sentido si WhatsApp estuviera plagado de anuncios, como ocurre en Twitter, Facebook o Instagram. Mientras llega ese día, los usuarios pueden estar tranquilos de que chatearán sin interrupciones en el cliente de mensajería.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente