Estudiantes, papis y mamis recientes, trabajadores estresados… Son muchas las personas que pueden estar encadenando más de una mala noche de sueño, con todo lo que eso supone para el resto del día. Cuando no dormimos bien, pasamos el resto de la jornada cansados, irritados y con una gran dificultad para resolver tareas cognitivas. Algo bastante contraproducente si tenemos que estudiar, trabajar o cuidar de un bebé recién nacido. Lo ideal, siempre que se pueda (con el bebé es más complicado), es buscar una forma de dormir al menos 7 horas, ya sea mediante mejoras en la higiene del sueño o, llegado el caso, con medicación. Pero si aún no lo has conseguido o si simplemente se ha tratado de una noche puntual, puedes recurrir a un truco para después del insomnio, que te ayudará a recuperar una mala noche.

Dicho truco ha sido descubierto por un equipo de científicos de la Universidad de Portsmouth, cuyos resultados se pueden leer en un estudio de Physiology and Behavior. En él, demostraron que solo 20 minutos de bicicleta estática mejoran la función cerebral de personas sometidas a privación de sueño, tanto en condiciones normales como en situación de hipoxia, con niveles bajos de oxígeno.

Se analizó también la hipoxia para tener en cuenta casos en los que la altura sobre el nivel del mar es la que impide dormir. Por ejemplo, sería el caso de los montañeros. Este truco para después del insomnio sería útil para ellos, aunque no con una bicicleta estática; pues, lógicamente, no pueden cargar con ella en la montaña. Otro ejercicio aeróbico moderado podría valer. Esto también es aplicable a personas que viajan en avión. Si ha sido imposible conciliar el sueño en un vuelo transoceánico, algo de ejercicio al aterrizar puede ser la mejor forma de ponerse al día. ¿Pero a qué se debe todo esto?

La ciencia detrás del truco para después del insomnio

Se sabe que el ejercicio tiene muchos beneficios a nivel cerebral. Estudios anteriores han demostrado que la actividad física mejora la función cognitiva, la memoria, la eficiencia y la atención y, además, previene el deterioro cognitivo. Por otro lado, al aumentar los niveles de serotonina, ayuda a mejorar el estado de ánimo.

Tanto la memoria, como la función cognitiva y el estado de ánimo se ven alterados tras una noche sin dormir. Por eso, estos científicos pensaron que un poco de deporte podría ser un buen truco para después del insomnio.

Para comprobarlo, reclutaron a 24 voluntarios, que se dividieron en dos grupos. En el primero, pasaron tres noches de privación parcial de sueño y en el segundo solo una, pero con privación total y en condiciones de hipoxia, como la que experimentaría alguien a una gran altura.

Finalizada esta primera parte, se analizó su rendimiento cognitivo, sin hacer nada, y tras pedalear 20 minutos en una bicicleta estática. El ejercicio físico mejoró significativamente los resultados de las pruebas de cognición realizadas, por lo que parecía que estaban en lo cierto.

Solo 20 minutos de bicicleta estática ayudan a recuperar la función cognitiva alterada por el insomnio. Crédito: Intensa Fitness (Unsplash)

Muchas hipótesis, pero nada seguro

Estos científicos creen que los buenos resultados de su truco para después del insomnio pueden deberse a que el ejercicio físico aporta un extra de oxígeno al cerebro, que puede ser muy útil para mejorar las habilidades cognitivas alteradas por la falta de sueño. Lógicamente, esto será especialmente beneficioso en condiciones de hipoxia, pero vale para todos los grupos.

También creen que puede haber cambios en los niveles de algunas de las hormonas reguladoras del cerebro y que eso podría mejorar la función cognitiva. Pero no hay nada claro.

Se necesita más investigación para tener claros los motivos de sus resultados. Pero, al menos, sabemos que solo 20 minutos de bicicleta estática nos pueden ayudar a afrontar mejor el día después de una noche de insomnio. No todo va a ser café en esta vida.

