Marvel Studios sigue ampliando su catálogo de superhéroes con Sentry. El personaje, al parecer, llegará al Universo Cinematográfico de Marvel en 2025. Lo hará en la película de los Thunderbolts, ese grupo de villanos y antihéroes que se unirán y trabajarán para el gobierno en misiones secretas. La película tiene programado su estreno para el 25 de julio de 2025 y será entonces cuando Sentry, también llamado Vigía en España, haga acto de aparición.

En los cómics es un personaje relativamente reciente, pues debutó en las viñetas en el 2000. Fue en una serie propia que llevaba su nombre por título. Posteriormente, ha formado parte de los Nuevos Vengadores, los Poderosos Vengadores, los Vengadores Oscuros y los Jinetes de Apocalipsis. En realidad se llama Robert Reynolds y es un pobre hombre depresivo y alcohólico de mediana edad. Sufre delirios psicóticos y algo de sobrepeso. Sin embargo, un día Bob fue a dar con un extraño suero. Al ingerirlo, los resultados fueron excepcionales. Y es que dicho brebaje llevaba la receta del suero del supersoldado del Capitán América multiplicada por cientos de veces.

Así, el patético Bob pasó a convertirse en —quizá— el superhéroe más poderoso de la Tierra. Un ser que absorbía la energía del mismísimo sol y que tiene el poder de un millón de estrellas explotando. Entre sus habilidades están la capacidad de volar, superfuerza, visión láser, regeneración, invulnerabilidad o supervelocidad, entre otras. Estos poderes resultan extrañamente familiares. Y es que, en el fondo, Sentry no es más que una de las muchas réplicas que Marvel ha intentado hacer de Superman. Sin embargo, al tener un cierto contexto dramático y tener que lidiar con problemas psicológicos complejos, resulta mucho más interesante que el resto. Porque, aunque puede ser el mejor superhéroe que existe, sus delicados trastornos mentales también le convierten en la mayor amenaza posible.

Tal es su desgracia que en una de sus aventuras Bob ni siquiera recuerda que es The Sentry. Pero tampoco lo hace el resto del mundo. Un día, los recuerdos llegan a la mente del hombre, que descubre que su gran enemigo, The Void, acecha a la Tierra. Para evitarlo, intenta reunir a los principales héroes del planeta, quienes poco a poco van recordándole. Pero, al final, se da cuenta de que The Void no es más que su contraparte, y que cuanto más reconocido es él, más grande se hace ese lado tenebroso. Por ello, acaba ingeniando junto al Doctor Strange y a Reed Richards una manera de hacer que el mundo vuelva a olvidarle —al estilo Spider-Man: No Way Home—. Incluso él mismo deja de recordar su faceta superheroica otra vez.

Sentry en el Universo Cinematográfico de Marvel

El papel de Sentry en el Universo Cinematográfico de Marvel recaerá en Steven Yeun. El actor fue confirmado meses atrás para Thunderbolts, pero se desconocía el rol para el que había sido contratado. Y, curiosamente, no han sido ni él ni Marvel quienes lo han desvelado. Ha sido Robert Kirkman, el creador de los cómics de The Walking Dead. Yeun es principalmente reconocido por su papel en la aclamada adaptación a serie de la obra. Y el guionista ha destripado por error la noticia en una charla junto al artista David Finch. En ella, expone las conversaciones que tuvo con el intérprete.

"Mi buen amigo Steven Yeun interpreta a Sentry en una película", comienza. "Sí, me llamó y me dijo que había ido a una prueba de vestuario. Espero no… No creo que esto sea un spoiler ni nada que pueda meter a nadie en problemas. No lo sé, tal vez sí. Ya veremos. No me importa. No trabajo para Marvel. ¿Qué me van a hacer?”, añade entre risas. Unas palabras con las que confirma los rumores que surgieron meses atrás que sugerían a Yeun para dicho personaje.

"Me llamó y me dijo: 'Acabo de volver de una prueba de vestuario para Sentry. Supongo que solo hago de superhéroes que van de amarillo y azul'", comenta después Kirkman en referencia a Invencible, a quien Yeun también pone voz. Se desconoce exactamente qué importancia tendrá The Sentry en Thunderbolts aunque se espera que sea el glorioso debut del personaje en la franquicia. Para descubrirlo hay que esperar al 25 de julio de 2025.

