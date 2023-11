Scarlett Johansson, como Robert Downey Jr., lleva unas semanas ocupando todos los titulares. Un nuevo rumor ha sugerido que Marvel Studios está planeando llamar a ambos intérpretes para que regresen a la franquicia. Tanto Viuda Negra como Iron Man murieron en Vengadores: Endgame, estrenada en 2019. Después, la actriz protagonizó una película propia en forma de precuela que cerraba su paso por el UCM. Pero las posibilidades del multiverso son infinitas.

La compañía habría encontrado la manera de traerlos de vuelta. Se trataría de variantes de realidades alternativas donde siguiesen con vida. Una solución con la que Marvel espera volver a atraer la atención del público, ya que en los últimos tiempos está sufriendo constantes altibajos. Sin embargo, no existe ningún anuncio oficial. Y la propia Scarlett Johansson ha sido quien se ha pronunciado al respecto con unas declaraciones que invitan a la esperanza de los fans.

La actriz visitó el programa TODAY, donde repasó su situación actual. En lo referido al cine, uno de los entrevistadores le preguntó si regresaría al UCM. "¿Como si fuese un hueco [en la trama]? Siento que aquello fue el final, ¿verdad? ¿Se puede volver?", comienza para, después, abrir la puerta entre broma y broma. "¿Podría ser una versión vampírica del personaje? Porque estoy dispuesta a eso. O una versión zombie, tal vez", comenta entre risas. Entonces, el entrevistador insistió en si había recibido la llamada de Marvel Studios.

"Realmente haces las preguntas más difíciles. Me siento como si tuviera que decírtelo, pero en realidad no tengo por qué hacerlo. No tengo por qué. Pero tengo muchas ganas de hacerlo", concluye antes de cambiar de tema. Con estas declaraciones, parece evidente que al menos se ha producido algún tipo de contacto entre Scarlett Johansson y Marvel Studios para el regreso de Viuda Negra. Haya sido simplemente un tanteo o directamente esté ya firmado el acuerdo, la intérprete no ha negado que esas conversaciones pudieran haber existido.

Volver a Marvel, un "milagro" para Scarlett Johansson

Más adelante, Scarlett Johansson charló a solas con Savannah Guthrie, otra de las presentadoras del programa. Esta, una vez más, le preguntó sobre el hipotético retorno al UCM. Y esta vez la actriz se lo tomó algo más en serio, aunque sin despejar la duda.

"Sería un milagro. Un verdadero milagro de Marvel. Sería una maravilla, pero ¿quién sabe? No lo sé", sentencia Scarlett Johansson el tema. Para descubrir cuánto hay de cierto habrá que esperar a que Marvel anuncie algo oficialmente. Y es que aún queda mucho para el estreno de Avengers: Secret Wars, que llegará a los cines el 7 de mayo de 2027.

Lo que está claro es que en el UCM la muerte no es el final. Tom Hiddleston, el actor de Loki, lo sabe mejor que nadie. Su personaje ha "muerto" en varias ocasiones en la franquicia. Pero ya fuese un truco o por medio de una variante del pasado, el Dios del Engaño siempre ha regresado una vez más.

Con la excusa del multiverso, el estudio tiene una oportunidad de oro para recuperar a Scarlett Johansson y su Viuda Negra, una de las heroínas más queridas de toda la saga. Aunque seguramente todo dependa de cómo haya quedado la relación entre la actriz y Disney tras la polémica demanda por el estreno de la película de Natasha Romanoff en Disney+.

