Natasha Romanoff fue una de las muertes más lloradas entre la larga lista de bajas de Los Vengadores: Infinity War y Endgame. Su sacrificio en Vormir llegó a ser debatido entre los fans como uno de los puntos cuestionables del gran cierre de la Fase 3. El personaje, uno de los más fuertes, misterios y menospreciados de los llamados Vengadores originales, tuvo un final digno pero abrupto. Y una de las grandes preguntas para la fase siguiente era si habría algún futuro para la ex agente rusa más allá de Viuda Negra.

La esperada Viuda Negra de Cate terminó por ser una despedida para el personaje. Además de ampliar su universo, presentó a su “hermana” Yelena (Florence Pugh) llamada a ser parte del Universo Cinematográfico de Marvel como su sucesora. No obstante, tuvo poca repercusión en el final de Viuda Negra de cara a cualquier proyecto que pueda incluir al personaje. Ya sea una precuela o incluso otra historia en solitario, el film pareció dejar claro que todo estaba dicho para Natasha Romanoff.

La situación se hizo más extraña después de que Scarlett Johansson interpusiera una demanda millonaria contra Disney. ¿El motivo? El estreno en simultáneo de la película que protagoniza el personaje en cine y en streaming. La eventualidad provocó una verdadera sacudida en Marvel y declaraciones que dejaban claro que el estudio, rompía toda relación con la actriz. No obstante y después de un acuerdo privado, la actriz y compañía solventaron sus diferencias. Además, dejaron claro que podría haber una nueva colaboración a futuro.

¿Cuáles? Todavía no está claro qué podría llegar a suceder con Natasha Romanoff. Después de todo, el personaje está muerto y Scarlett Johannson no parece muy dispuesta a volver a encarnar a la agente después de su despedida en pantalla. ¿O no? Según algunos rumores, no todo es tan sencillo y podría haber más de una manera de recuperar a uno de los personajes más favoritos de la audiencia. Te decimos las tres maneras en que con toda probabilidad podríamos tener alguna otra participación de Natasha Romanoff en el Universo Cinematográfico de Marvel.

¿Qué pasaría si…? la variante más esperada

La serie animada ¿Qué pasaría si…? se ha convertido en el gran éxito de Disney+ de cara al multiverso. Después de que la serie de Loki abriera de par en par las puertas a las posibilidades de realidades paralelas, el programa mostró su verdadero alcance. Y aunque algunos de sus capítulos no han sido del todo lo que los fans esperaban, otros dejan claro todo lo que puede ofrecer el multiverso.

En dos de los hasta ahora ocho capítulos estrenados, Viuda Negra ha tenido una participación destacada. De hecho, en el octavo se enfrenta a una realidad en la que Ultrón vence y termina por convertirse en un villano multiversal. La serie no desaprovechó la oportunidad para mostrar un poco más de la agente y de profundizar en su mitología. Desde una Rusia destruida después del ataque de Ultrón hasta el escudo de The Red Guardian. ¿Qué pasaría si…? tuvo un curioso acercamiento a Natasha como personaje más que como elemento en una serie de variables alternativas.

¿Podría ser la serie animada el gran regreso de Natasha al Universo cinematográfico de Marvel? Por ahora los escritores del programa han planteado que para la segunda temporada al menos habrá un capítulo que profundizará en el personaje. Pero más allá de eso todo apunta que en que la actual, también tendrá un papel estelar. La Natasha sobreviviente y que porta el escudo de “su padre” sería uno de los miembros de los Vengadores multiversales.

Para dar un poco de contexto: el penúltimo capítulo de ¿Qué pasaría si…? narra como El Vigilante decidió buscar ayuda luego del ataque de Ultrón. Lo más probable es que recurra no solo a Strange Supreme, sino también también al resto de los héroes de distintos universos. Uno de ellos podría ser Natasha, lo que haría que el personaje tuviera un papel preponderante a futuro no solo en el programa. Como se recordará, las historias narradas en el show animado tendrán repercusión en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Mucho más de la habitación roja

Por ahora, la película de Viuda Negra es una de las pocas de Marvel que no parece tener incidencia a futuro en el Universo Cinematográfico del estudio. Más allá de su escena pos créditos y sus implicaciones con la venidera Ojo de Halcón, la historia es una cápsula de contexto. No obstante, algunas de las líneas argumentales de la película tienen la suficiente sustancia para impactar dentro de futuros proyectos.

Pero en especial, la tétrica Habitación Roja podría ser de considerable interés, en especial después de que Viuda Negra echara un vistazo a sus posibilidades. ¿Podría haber una precuela con una joven Natasha siendo entrenada? Dentro de los cientos de proyectos futuros de Marvel se encuentra otro grupo de series de personajes secundarios.

El contenido de la mayoría permanece como un secreto bien guardado del futuro de la Fase 4 y la venidera cinco. Aun así podría especularse que con una participación más central de Yelena en los proyectos actuales, su historia podría ser narrada desde otra óptica. Y eso implicaría necesariamente que Viuda Negra vuelva a la palestra de la atención.

¿Podría haber en el futuro una serie sobre el entrenamiento y vida de las Viudas Negras? La posibilidad parece interesante, porque a futuro podría brindar toda una pléyade de nuevas heroínas a Marvel.

Una serie animada para 'Viuda Negra'

Disney Plus

Marvel al parecer está dispuesta a sacar provecho a su apartado animado, lo que podría significar que varios personajes podrían disfrutar de una nueva vida. Y eso incluye a una Viuda Negra animada de un universo alternativo. Sería un proyecto que podría apuntalar unos cuantos más y seguir la particular visión sobre el estudio acerca de sus personajes muertos.

Después de todo, ya se habla sobre nuevas apariciones de Visión, el ya clásico retorno a la vida de Loki o algunos rumores sobre el impacto del ¿Qué pasaría si…? en Wakanda. Si la serie animada es canon para el resto de los proyectos, quiere decir que un universo alternativo es la respuesta para regresos de varios favoritos.

En el sexto capítulo de ¿Qué pasaría si…? vimos a Erik Killmonger regresar y triunfar hasta convertirse en Black Panther. Y por supuesto, en el octavo a Viuda Negra en motocicleta y escudo en mano luchando contra Ultrón. ¿El futuro de los secundarios de lujo de Marvel está ahora en sus proyectos animados? Hay la considerable posibilidad que los planes del estudio se encaminen a ese lugar. Mientras los personajes que pasarán a ser vanguardia en la Fase 4 obtienen series Live Action, los menores o ya fallecidos tengan una segunda oportunidad animada.