El anuncio de la película live-action de The Legend of Zelda sorprendió al mundo entero. Tras años de rumores, Nintendo dio luz verde a la producción de un film basado en uno de sus juegos más populares. La respuesta ha sido tal que las acciones de la compañía se dispararon a niveles no vistos desde el tiempo de la pandemia.

Un reporte de Financial Times menciona que el valor de las acciones de Nintendo cerraron con una ganancia de un 6 % este martes. El precio no veía tal incremento desde inicios de 2021, cuando la compañía reportó millones de dólares en ventas de Switch y Animal Crossing durante el confinamiento. Al tiempo de redacción, el precio se mantiene en 6.774 yenes (41,9 euros).

Nintendo está pasando por un momento importante. El lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y Super Mario Bros. La película han contribuido al éxito de la compañía en 2023. El gran recibimiento de los usuarios convirtieron al film en una de las adaptaciones más taquilleras de los últimos tiempos. Los inversionistas tienen confianza en que la empresa puede llevar a buen puerto su próximo proyecto en la pantalla grande.

Nintendo shares jump in Tokyo, rising the most since December 2020 after the firm announced it's making a live-action Zelda movie pic.twitter.com/wqYkg7yVPk — Gearoid Reidy リーディー・ガロウド (@GearoidReidy) November 8, 2023

La película de The Legend of Zelda tiene la aprobación de Shigeru Miyamoto, quien se involucrará de lleno en la producción. El creador de la franquicia mencionó en Twitter (X) que ha trabajado durante años con Avi Arad, productor de películas como Uncharted o la trilogía de Spider-Man con Tom Holland.

Cuándo se estrena la película de The Legend of Zelda

Tom Holland podría convertirse en Link

Aunque Shigeru Miyamoto lleva tiempo trabajando en la película de Zelda, la producción tomará tiempo. Nintendo ha firmado un acuerdo con Sony Pictures para financiar una parte del proyecto y distribuir el film a nivel internacional.

The Legend of Zelda se encuentra en desarrollo y será dirigida por Wes Ball, responsable de la trilogía The Maze Runner y El reino del planeta de los simios. El guion correrá a cargo de Derek Connolly, escritor de Pokémon: Detective Pikachu, Kong: La Isla Calavera y Jurassic World. Como dato adicional, Connolly también trabaja como guionista en la película de Metal Gear Solid, protagonizada por Oscar Isaac.

Por el momento se desconoce qué actores podrían interpretar a Link, Zelda o Ganondorf, o si estará ambientada en la línea del tiempo de alguno de los juegos. El proyecto es importante para Nintendo no solo por tratarse de una de sus propiedades más lucrativas, sino porque es la primera vez que involucra de lleno en un largometraje. El gigante nipón aportará un 50 % del financiamiento de la película.

Lo más cercano que ha estado Nintendo de un proyecto de Zelda con actores reales es el famoso comercial de Legend of Zelda A Link to the Past para Super Nintendo.

