Después de años y años de rumores, Nintendo al fin confirmó que hará una película de The Legend of Zelda, una de las franquicias más populares en la historia de los videojuegos. Lo más sorpresivo, eso sí, es que la producción será live-action. Es decir, con actores reales. Si bien la especulación sobre un filme de Zelda creció tras el éxito de Super Mario Bros. La película, la mayoría pensábamos que, en caso de hacerse realidad, volverían apostar por el formato animado. No será así...

Nintendo, por fortuna, ha compartido otros detalles clave sobre la película live-action de The Legend of Zelda. Shigeru Miyamoto, creador de la franquicia, se involucrará directamente en el proyecto como productor, un puesto que ya ocupó en el largometraje del plomero.

Sin embargo, no estará solo. Lo acompaña Avi Arad, reconocido productor de cine de superhéroes. En su historial se encuentran algunas de las películas más importantes del Universo Cinematográfico de Marvel. Sin ir más lejos, su productora, Arad Productions, participó en la trilogía de Spider-Man con Tom Holland. Curiosamente, no será la primera vez que colabora en un filme basado en videojuegos, ya que trabajó junto a PlayStation Productions en Uncharted.

"Aquí Miyamoto. Durante muchos años he estado trabajando en una película live-action de The Legend of Zelda con Avi Arad, quien ha producido muchas películas de gran éxito. Shigeru Miyamoto.

¿Cuándo se estrenará la película live-action de The Legend of Zelda? Tendrás que ser paciente, ya que el propio Miyamoto comentó, a través de Twitter, que les tomará tiempo terminarla. De hecho, parece que todavía no eligen a los actores protagonistas.

La película live-action de The Legend of Zelda será dirigidla por Wes Ball, a quien posiblemente recuerdas por la trilogía de Maze Runner. Cabe mencionar que Ball también tomará la dirección de Kingdom of the Planet of the Apes, cuyo estreno está programado para el 24 de mayo de 2024. Una vez concluidas sus responsabilidades con dicha cinta, unirá fuerzas con Nintendo, Miyamoto y Arad.

Nintendo une fuerzas con Sony Pictures

Una película tan importante como The Legend Of Zelda no se iba a quedar sin el respaldo de un gigante del sector cinematográfico. Sony Pictures será la responsable de distribuir el filme a nivel internacional y de financiar una parte del proyecto. Eso sí, desde Nintendo han dejado claro que el 50% de la inversión proviene de su cartera.

Lo anterior es de especial relevancia. Primero, porque Nintendo nunca se había involucrado tan a fondo en un largometraje, ni siquiera en Super Mario Bros. La película. Por otro, porque su socio principal en esta aventura será Sony Pictures, que últimamente ha redoblado esfuerzos junto a su empresa hermana, PlayStation, para producir más filmes de videojuegos.

"Al involucrarse profundamente en la producción cinematográfica con el objetivo de hacer sonreír a todos a través del entretenimiento, Nintendo continuará sus esfuerzos para producir experiencias únicas y ofrecérselas a la mayor cantidad de personas posible", concluyó la compañía.

