A mediados de mayo, en Nintendo no ocultaron su interés por hacer una película de The Legend of Zelda, sobre todo tras ver el espectacular éxito que tuvo Super Mario Bros. La Película en la taquilla internacional. Ahora, sin embargo, parece que los de Kioto están avanzando en la negociación para que Link dé el salto a la gran pantalla.

De acuerdo a Jeff Sneider, crítico de cine y uno de los periodistas más veteranos del sector, Nintendo se encuentra negociando con Illumination para hacer realidad la película de Zelda. Si bien todavía no existe ningún acuerdo cerrado, parece que las conversaciones están avanzando por buen camino y el acuerdo podría hacerse oficial muy pronto.

"Por lo que me comentaron, está cerca de hacerse oficial. Me dijeron que Universal está cerrando un gran acuerdo con Nintendo para The Legend of Zelda. A Zelda lo ven como la próxima gran película de Illumination y Nintendo, que creo que todos esperamos", declaró Sneider en el podcast ‌The Hot Mic.

Indudablemente, sería una estupenda noticia para los millones de fans de la franquicia de Nintendo, que en este momento se encuentra en un punto de máxima expectación gracias al lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. El juego, exclusivo de la Switch, fue aclamado por la prensa y público por igual. Será muy difícil que otro título le arrebate el "Juego del año".

La compañía japonesa, desde luego, querría aprovechar la popularidad que actualmente rodea a Zelda para anunciar una nueva producción junto a Illumination. Con Super Mario Bros. La película quedó más que demostrado que ambas partes se han entendido a la perfección y sus esfuerzos conjuntos rindieron frutos rápidamente. La adaptación del plomero italiano, contra todo pronóstico, se convirtió en uno de los filmes animados de mayor recaudación de la historia.

Al momento de escribir esta publicación, Super Mario Bros. La película ha generado por más de $1.300 millones de dólares en la taquilla internacional. Desbancó a Frozen del lugar 19 en el listado de películas más taquilleras de la historia, y muy pronto podría subir a la posición 18, que actualmente pertenece a Jurassic World: Fallen Kingdom.

Así pues, no debería sorprendernos que Nintendo y Universal Studios, propietaria de Illumination Entertainment, busquen cerrar un acuerdo por Zelda lo más pronto posible. Al igual que Mario, Link cuenta con millones de seguidores repartidos por todo el mundo, así que una película tiene el éxito prácticamente garantizado.

En mayo, Eiji Aonuma, director de los últimos juegos de The Legend of Zelda, confesó su interés por un largometraje. "Por supuesto que estoy interesado. Pero no es solo que yo esté interesado en algo que hace que las cosas sucedan, desafortunadamente."

Será interesante ver si el creativo japonés tiene la oportunidad de participar en la película de Zelda como productor. Shigeru Miyamoto, creador de Mario, se involucró directamente en Super Mario Bros. La película. Siendo honestos, Aonuma no merece menos, especialmente por el fantástico trabajo que ha realizado con las experiencias jugables.

