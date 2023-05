El éxito de Super Mario Bros. La Película, que hasta el momento ha recaudado poco más de 1.165 millones de dólares a nivel global, ha cambiado el enfoque de Nintendo. Durante mucho tiempo, los de Kioto se negaron a explorar otros mercados del entretenimiento más allá de los videojuegos. No obstante, lo que han logrado con el filme del plomero italiano podría provocar que The Legend of Zelda sea su próxima franquicia en probar suerte en la pantalla grande.

Zelda está en boca de todos en días recientes. ¿La razón? Hoy 12 de mayo, Nintendo lanzó Tears of The Kingdom, la secuela del aclamado Breath of the Wild. Es uno de los videojuegos más esperados de los últimos años y, por fortuna, está cumpliendo con las enormes expectativas.

Con el fenómeno en el que se ha convertido Super Mario Bros. La Película, y el furor actual por Tears of The Kingdom, muchos han comenzado a imaginar una película de Zelda. Curiosamente, en Nintendo también lo han hecho.

En una entrevista con Polygon, Eiji Aonuma y Hidemaro Fujibayashi, las mentes maestras detrás de Tears of the Kingdom, reconocieron que tienen interés en desarrollar un filme de The Legend of Zelda. Eso sí, aclararon que su opinión no basta para que Nintendo ponga en marcha la adaptación.

"Por supuesto que estoy interesado. Pero no es solo que yo esté interesado en algo que hace que las cosas sucedan, desafortunadamente."

Por lo tanto, habrá que ser pacientes y esperar a conocer los planes de la compañía. Sin embargo, dado el rotundo éxito que está teniendo Super Mario Bros. La Película en la taquilla internacional, no debería sorprendernos que Zelda siga el mismo camino.

Nintendo ya intentó adaptar Zelda

No debemos olvidar que Nintendo ya había intentado desarrollar una adaptación de Zelda. Durante 2015, se filtró que habían unido fuerzas con Netflix para crear una serie animada de la franquicia. Tiempo después se supo que fue cancelada. ¿Por qué? Parece que a Nintendo no le gustó nada que a Netflix se le escapara la existencia del proyecto.

Por otro lado, apenas en abril reconocieron que están considerando crear más filmes después de Super Mario Bros. La Película. Tienen un amplio catálogo de personajes, así que escasez de ideas no habrá. "Hay muchas maneras posibles que podríamos seguir, como usar personajes que serían aptos para aparecer películas o personajes muy conocidos", comentaron.

Ese mismo mes, Shigeru Miyamoto, creador de Mario Bros., fue cuestionado sobre los rumores que anticipan más películas de Nintendo junto a Illumination Entertainment y Universal Pictures. El creativo japonés respondió: "No hay nada que pueda comentar en este momento. Pero comenzamos con el hecho de que tenemos una visión compartida de la creación, entonces considero que habrá oportunidades en el futuro."

Así pues, la mesa está puesta para que The Legend of Zelda, tras conquistar a millones de personas en el mundo de los videojuegos, afronte su primera aventura en el cine.

También en Hipertextual: