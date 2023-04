Al momento de escribir esta publicación, Super Mario Bros. La Película ya recaudó poco más de 800 millones de dólares en la taquilla internacional. Sin duda, una cifra sorprendente, sobre todo si consideramos que no tiene ni dos semanas en los cines y ya es la adaptación de un videojuego más exitosa de toda la historia.

El gran recibimiento que ha tenido el plomero italiano en la pantalla grande ha provocado que en Nintendo se planteen crear más películas. Evidentemente, no van a desaprovechar una mina de oro recién encontrada.

En una entrevista con Nikkei, Shigeu Miyamoto, creador del personaje y productor de Super Mario Bros. La Película, reconoció que quieren seguir adelante con su aventura en el séptimo arte. El japonés dejó entrever que Nintendo es como una "agencia de talento" cuya creatividad no puede limitarse únicamente a los videojuegos.

Ahora bien, es importante mencionar que, de momento, en Nintendo todavía no deciden cuál será su próximo largometraje. De hecho, se encuentran evaluando qué personajes pueden probar suerte en una futura adaptación cinematográfica:

"Hay muchas maneras posibles que podríamos seguir, como usar personajes que serían aptos para aparecer películas o personajes muy conocidos."

En el caso de Super Mario Bros. La Película, Nintendo apostó por un grupo de entrañables personajes. Mario, Luigi, Peach, Toad y Bowser sostienen el largometraje animado de principio a fin. No obstante, cualquiera de ellos podría tener un filme independiente en el futuro.

De hecho, no hace mucho surgió el rumor de que Donkey Kong podría protagonizar el siguiente filme de Nintendo. Esto para hacerlo coincidir con la apertura de su propia atracción en los parques de Universal Studios. Eso sí, no existe ninguna confirmación al respecto.

Tampoco se debe olvidar que Nintendo tienen un amplio interés en crear una adaptación de The Legend of Zelda. En un principio, el plan era crear una serie animada junto a Netflix, pero se habría cancelado porque los de Kioto no vieron con buenos ojos la filtración del proyecto. En consecuencia, estarían buscando a un nuevo socio pasa llevarla a buen puerto.

Damos por hecho que, tras el tremendo éxito de Super Mario Bros. La Película, Nintendo continuará su asociación con Illumination Entertainment y Universal Pictures. Sin embargo, la realidad es que, por ahora, no hay nada más pactado —o al menos no lo han hecho oficial—. Siendo sinceros, sería muy extraño que las compañías tomaran rumbos distintos vistos los resultados logrados con su primer filme.

Parece, además, que Miyamoto hizo una gran dupla con Chris Meledandri, y seguramente ambos tienen más ideas para implementar en futuros proyectos.

Está claro que Super Mario Bros. La Película marcará un antes y un después en la historia de Nintendo. La compañía siempre ha sido reconocida por sus incalculables aportes a la industria de los videojuegos, pero ahora tienen la oportunidad de expandirse y dejar al lado ese conservadurismo que los distinguió por tantas décadas.

