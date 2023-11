Amazon es una de las marcas más conocidas en todo el mundo. Un gigante de internet que empezó siendo una modesta librería online en una época en la que la compra por internet estaba en pañales. Pero la historia de Amazon está repleta de sorpresas. Hoy es mucho más que un comercio electrónico. Tiene su propia plataforma OTT, Prime Video. Su productora de cine y series, Amazon Studios. Su propia estructura de publicidad online, Amazon Advertising. Un catálogo de dispositivos bajo las marcas Echo, Kindle, Fire, Fire TV, Ring y Blink. Que integran su propio asistente virtual, Alexa. Amazon también ofrece su propia línea de productos propios, Amazon Basics. Un supermercado online, Amazon Fresh. Una infraestructura de servidores propia, Amazon Web Services. Y todavía hay más.

No es de extrañar que cuando se habla de oligopolio tecnológico, Amazon aparezca en la lista de empresas dominantes junto a Google, Microsoft y Apple. En e-commerce o comercio online, Amazon es la número uno. Aunque tiene grandes competidores como el gigante chino Alibaba. En servicios en la nube, Amazon Web Services centra más del 33% del mercado. Microsoft le sigue con un 22% y Google con un 10%. Y en otros ámbitos rivaliza con empresas tan grandes como Netflix, Apple o Google. Pero también con medianos y pequeños competidores que han tenido que unirse a Amazon para seguir existiendo.

Bajo la marca Amazon, puedes encontrar prácticamente cualquier producto o servicio que necesites. Y como ocurre con otros grandes de internet, cuesta darle la espalda o prescindir de ellos. Tarde o temprano, necesitarás comprar algo en su tienda, consumir un contenido de sus plataformas de video, audio, libros o audiolibros o, indirectamente, hacer uso de su infraestructura de servidores y bases de datos en la nube. La pregunta es, ¿cómo empezó todo? ¿Cuál es la historia de Amazon en sus primeros años?

Un coloso digital que está en todas partes

Dice la página de presentación de Amazon que “se guía por cuatro principios: la obsesión por el cliente, la pasión por la innovación, el compromiso con la excelencia operativa y el pensamiento a largo plazo”. Polémicas aparte, como saltarse en ocasiones los derechos de sus trabajadores o hacer competencia desleal a empresas de menor tamaño, si vemos lo que hoy es este leviatán tecnológico, esos cuatro principios se cumplen claramente. El cliente tiene a su disposición toda clase de servicios y productos que giran a su alrededor. Los cambios y novedades son constantes. Los engranajes de Amazon se mueven prácticamente a la perfección. Y cuando leemos sobre nuevos proyectos, vemos que tienen la mirada puesta a diez o veinte años en el futuro. Ejemplo de ello, sus investigaciones en ámbitos como los drones de reparto o los robots de compañía.

Nos guste o no, a lo largo de la historia de Amazon, este gigante online ha ido poniendo un pie en cada sector, mercado o área que consideró estratégica. En ese momento o a años vista. Y su eficacia para vender y entregar productos por todo el mundo se ve reflejada en la actualidad en cualquier negocio o marca que quiera triunfar en el comercio electrónico. Es más. Ha hecho cambiar nuestra manera de comprar. Ha popularizado dispositivos como los altavoces inteligentes o los libros electrónicos. Y su revolución en el sector de la logística nos ha malacostumbrado a pedir algo por internet y recibirlo al cabo de unas horas o al día siguiente.

Los primeros años de Jeff Bezos

Detrás de gigantes como Amazon hay una cabeza pensante. En ocasiones son figuras herméticas que guardan celosamente su privacidad. En la historia de Amazon, Jeff Bezos empezó así. Pero cuando llegó a coronarse como multimillonario, su vida privada se dio a conocer como si fuera un actor, un cantante o miembro de la familia Kardashian. Su divorcio apareció en todos los medios. Así como su cambio físico. Y sus excentricidades de rico como crear una empresa para viajar al espacio durante poco más de diez minutos. Convirtiéndose así en uno de los primeros turistas espaciales.

Pero vayamos al principio. Jeffrey Preston Jorgensen es el nombre completo de Jeff Bezos, la cara visible de Amazon, su fundador y presidente durante muchos años. Nació en Albuquerque, Nuevo México, un 12 de enero de 1964. Su madre, Jacklyn Preston, cuyo apellido original era Gise, tenía diecisiete años cuando dio a luz en su casa. Su padre, Ted Jorgensen, tenía entonces diecinueve. Ese matrimonio duró poco. Y en 1968, su madre se volvió a casar. Esta vez con Miguel Bezos, de origen cubano, que le dio el apellido que todos conocemos. Otro detalle importante de su biografía es que el abuelo materno de Jeff era Lawrence Preston Gise, director regional de la Comisión para la Energía Atómica de Estados Unidos en Albuquerque.

La familia Bezos cambió Albuquerque por Houston, Texas. Allí, Mike Bezos trabajó como ingeniero para Exxon. Luego se trasladaron a Miami, Florida. El joven Bezos destacó en sus estudios e ingresó en la Universidad de Princeton. Primero para estudiar Física, pero luego optó por la ingeniería eléctrica y las ciencias de la computación. Se graduó en 1986, con 22 años. Y con un currículum académico repleto de premios. Sin ir más lejos, su título en ingeniería fue summa cum laude.

El nacimiento de Amazon

Tras graduarse como ingeniero cum laude en Princeton, una de las universidades más exclusivas de Estados Unidos, a Jeff Bezos se le abrieron todas las puertas posibles. Tuvo ofertas de trabajo en Intel, Bell Labs y otras menos conocidas pero igual de importantes. Sin embargo, Bezos quiso empezar en una startup tecnológica de finanzas, una fintech llamada Fitel. Sus inicios en este ámbito y sucesivos ascensos, en solo dos años, le permitieron ser product manager en Bankers Trust. De 1988 a 1990. Dos años en Fitel. Dos más en Bankers Trust y cuatro años en D. E. Shaw & Co. Un hedge fund que apostaba por los algoritmos para invertir.

En 1994, Bezos ya era vicepresidente senior en D. E. Shaw & Co. Con 30 años. Allí conocería a su mujer, MacKenzie Scott. Y en la primavera de ese año, ambos dejan la empresa para fundar su propia compañía. De Nueva York a Bellevue, Washington. Aquí empieza la historia de Amazon. Una tienda de libros por internet, una tecnología que empezaba a despegar. La idea surgió de Bezos y sus conversaciones con Kohn Ingram y Keyur Patel. Inicialmente, el nombre de la empresa iba a ser Cadabra, por la expresión Abra Cadabra. Pero por suerte para todos, su lanzamiento en 1995 fue bajo el nombre de Amazon. Ese mismo año nacía otra gran tienda online, eBay.

El nombre de Amazon, inspirado por el río Amazonas, se debe a que incluye las letras A y Z. El logo sugiere que puedes encontrar de todo en su librería, de la A a la Z. Y aunque empezó como tienda de libros, Bezos pronto vio la oportunidad de diversificarse a productos fáciles de comprar por internet. Productos como películas, DVDs, discos de música en CD, programas de ordenador, ordenadores o videojuegos.

Un gran éxito de la A a la Z

En sus primeros meses, Amazon vendió en todo Estados Unidos. Y en más de 45 países. La clave, una página minimalista y sencilla, facilidad en la compra y un catálogo interminable, el de los proveedores. En vez de tener un almacén propio como las librerías físicas. Y en dos meses alcanza los 20.000 dólares por semana.

En cuanto a la idea de que Amazon nace en un garaje, no es así al 100%. Sí, era un garaje, pero reconvertido en oficina. Y la primera mesa de Bezos era una puerta. Literalmente. No por falta de dinero. Era más barato comprar una puerta que una mesa. En definitiva, la primera oficina de Amazon era algo frugal, por no decir cochambrosa. También es verdad que pidiera 250.000 dólares a sus padres para financiar la empresa. Pero insisto: Bezos tenía ya una edad, un bagaje previo y un capital propio.

Volviendo a la historia de Amazon. Tras esos primeros meses de éxito en 1995, en octubre de ese mismo año se empieza a anunciar. Y en 1997 lanza su primera oferta de capital en el NASDAQ. En 1998, Amazon hace sus primeras compras. IMDb, la mayor base de datos sobre cine. En 1999, Jeff Bezos es la Persona del Año de la revista Times. Y en 2000 cambia su logo por la flecha que señala la A y la Z. Luego vendrán su buscador A9 (2003), Amazon Prime (2005), Amazon S3 (2006) que fue la base para lo que hoy es Amazon Web Services, Amazon Kindle (2006), Amazon Fresh (2007) o Amazon Music (2007). El resto es historia. Hoy, Amazon es un gigantesco conglomerado de empresas dedicadas a las compras, el entretenimiento, los dispositivos electrónicos y a mantener los engranajes que hacen posible la internet que conocemos.

