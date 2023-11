A partir de esta semana, Google comenzará a eliminar las cuentas que llevan mucho tiempo inactivas junto a todo su contenido. Esto forma parte de una estrategia que los de Mountain View anunciaron en mayo pasado con el fin de mitigar potenciales amenazas en materia de ciberseguridad.

Si tienes cuentas de Google que hace al menos 2 años que no utilizas, desde el 1 de diciembre comenzarán a ser borradas. Ojo, esto no significa que los californianos hagan un barrido completo desde el primer día. Se espera que el proceso sea gradual y se vaya concretando en el transcurso de varias semanas.

No obstante, si no deseas perder el acceso a alguna de esas cuentas de Google, por más que no las utilices a diario, es importante que tomes medidas de inmediato. Es por ello que en este artículo te contaremos qué debes hacer.

Por qué Google comienza a eliminar las cuentas inactivas

Antes de avanzar en las opciones disponibles para no perder las cuentas de Google inactivas y el material que puedas tener guardado en servicios como Gmail, Drive o Google Fotos, es importante recordar por qué la empresa ha decidido tomar esta medida. Como indicamos al comienzo, la decisión forma parte de una estrategia para minimizar los riesgos de hackeos y ciberdelitos.

Según se explicó en mayo, las cuentas que están inactivas por 2 o más años se han vuelto muy valiosas para los piratas informáticos. El principal riesgo de seguridad radica en que este tipo de perfiles abandonados no suelen tener activada la verificación en dos pasos o autenticación de doble factor. De hecho, Google afirma que es 10 veces más probable que esta capa extra de protección no esté habilitada en las cuentas abandonadas.

Esto significa que los hackers pueden vulnerarlas con mayor facilidad y utilizarlas para perpetrar distintos tipos de actividades cibercriminales. Desde campañas de phishing o suplantación de identidad, hasta ataques con malware, por solo mencionar algunas posibilidades.

Qué hacer para no perder el acceso a tu cuenta

Desde mayo hasta la fecha, Google ha enviado correos electrónicos informando sobre la desactivación de las cuentas afectadas. Tanto a las direcciones de Gmail de esos perfiles, como a las cuentas de recuperación vinculadas (siempre y cuando hayan estado configuradas, claro está).

Afortunadamente, los pasos para evitar que los de Mountain View eliminen tu cuenta inactiva y todo su contenido son muy sencillos. El primero y más importante es, simplemente, iniciar sesión. Google recomienda hacerlo al menos una vez cada 24 meses para evitar que esté en peligro de ser borrada. Si no recuerdas la contraseña, puedes intentar recuperarla. Y ya que estás en esa labor, activa la verificación en dos pasos si aún no la estabas utilizando.

Pero existen otras opciones que Google ha compartido en su página de soporte y que te ayudarán a evitar que se elimine tu cuenta. Puedes ver vídeos de YouTube mientras estás logueado en el perfil en cuestión, descargar una app desde la Play Store, iniciar sesión con tus credenciales en apps o plataformas de terceros, enviar correos con Gmail, utilizar Google Drive o compartir una foto a través de Google Fotos.

Como ya indicamos, son pasos extremadamente sencillos. Google los tomará como aviso de que no quieres perder el acceso a esas cuentas, por más que no las hayas utilizado en mucho tiempo.

Vale mencionar, en tanto, que existen algunas excepciones a esta política. Google no eliminará cuentas inactivas que dispongan de vídeos cargados en YouTube, o si están asociadas a una tarjeta de regalo o aún tiene dinero en su balance monetario. Tampoco se borrarán aquellas que se hayan utilizado para comprar una suscripción que se encuentre activa, ni tampoco las que se utilizaron para crear o gestionar una cuenta activa de un menor de edad. Puedes ver todos los casos aplicables en este enlace.

