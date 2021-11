Google ha confirmado que algunos de sus servicios, como Gmail, Google Calendar o Google Meet, están sufriendo una interrupción a nivel global. La caída afecta, sobre todo, a la plataforma de correo electrónico, que desde primera hora de esta mañana ha comenzado a mostrar fallos en el servidor que afectaban principalmente a aquellas cuentas configuradas con Thunderbird, según Downdetector.

Muchos usuarios han comenzado a reportar problemas con la conexión en el servidor, así como con el envío y la recepción de correos, en aquellas cuentas configuradas mediante un cliente externo, como la app Mail de iOS o Thunderbird. Minutos después, la caída también parecía afectar a la web de Gmail, que durante las primeras horas de la mañana funcionaba con normalidad.

Tras la queja de algunos usuarios, la compañía ha actualizado su panel de estado de Google Workspace, donde se engloban todos los servicios relacionados, como Calendar, Meet, Keep o Google Chat, añadiendo una alerta de interrupción temporal en las mencionadas plataformas.

Estamos investigando varios informes sobre un problema con Gmail. En breve, ofreceremos más información al respecto. Los usuarios afectados no pueden acceder a Gmail.

Gmail, Google Meet y otras herramientas de WorkSpace, con problemas desde primera hora

Precisamente, Google Calendar, Chat o Google Meet se integran dentro de la aplicación de Gmail, por lo que el fallo parece estar centralizado en el servicio de correo electrónico. Otras herramientas, como Google Classroom o Drive sí están funcionando con normalidad. Es probable que el resto de plataformas que sufren una caída comiencen a funcionar durante las próximas horas. La compañía, por el momento, no ha confirmado el motivo de la interrupción.

En Downdetector, los avisos sobre la caída de Gmail comenzaron entorno a las 9:00 a.m (España), pero el pico de reportes no se ha iniciado hasta las 10:25. Los informes disminuyeron minutos después, lo que sugiere que el servicio volvió a la normalidad. No obstante, muchas personas aseguran que continúan con problemas. "Hace unos 10 minutos ha habido conexión de nuevo, pero vuelve a fallar", comenta un usuario.

Actualización

La página de estado de Google Workspace indica que las plataformas afectadas ya funcionan correctamente. "El problema con Gmail se ha resuelto. Te pedimos disculpas por las molestias y agradecemos tu paciencia y apoyo continuos". No obstante, es probable que el servicio se restaure de forma escalonada, por lo que podría tardar unos minutos en volver a la normalidad.