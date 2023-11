Cuando Succession llegó a su fin con su cuarta temporada, la televisión se despidió de una de las mejores series de todo el siglo XXI. La eterna disputa de la familia Roy por la empresa de su padre ha servido de divertimento a los espectadores de todo el mundo. No en vano, el proyecto de Jesse Armstrong es también uno de los más premiados y mejor valorados de la historia de la pequeña pantalla.

El actor del patriarca, Brian Cox, ha querido recordar la serie en su visita al programa Late Night with Seth Meyers. El presentador lo recibió con una frase sacada de Succession. "'Los amo. Pero no son gente seria'. Eso realmente lo resumía todo, ¿verdad?", le dice Meyers al intérprete. "Bueno, en realidad, esa fue mi frase favorita de las que tuve que decir durante toda la serie”, responde.

Dicha sentencia corresponde al final del segundo episodio de la cuarta temporada. En él, Logan se reúne con sus hijos Kendall, Shiv, Roman y Connor en un bar. Allí intentan establecer un trato más cercano al de los últimos tiempos, pero el dueño de la compañía les reconoce que no le gusta la actitud de ninguno de ellos.

Que esta sea la frase favorita de Cox en Succession es una revelación inédita hasta ahora. Y es que el guion de la producción es uno de sus principales puntos fuertes, por lo que está plagado de memorables diálogos y sentencias. “Me encantó esa frase y pensé, ¿por qué no lo dije antes? Eran muy poco serios la mayor parte del tiempo", insiste el actor.

La muerte de Logan en Succession

Finalmente, esta declaración de intenciones se convirtió en una suerte de premonición del final de Succession. Pese a que Logan muere justo en el siguiente episodio, ninguno de sus hijos acaba heredando la empresa. Por el contrario, es Tom quien se hace con el puesto de CEO después de que las traiciones entre Kendall, Shiv y Roman acaben con la venta de Waystar RoyCo a la sueca GoJo.

De hecho, Cox asegura que, en su opinión, Tom también era el principal candidato para Logan. "Yo sentía que [Logan] pensaba que Tom era muy amable con él. En un momento, tuvo una infección de orina y Tom le ayudó. Así que pensó: 'Bueno, tienes que aguantar a mi horrible hija, así que tengo que darte algo para recompensarte'", sugiere el actor.

El fallecimiento de Logan Roy en la primera parte de la última temporada de Succession pilló por sorpresa a todo el mundo. Tanto que incluso llegaron críticas a los responsables por eliminar a un personaje tan importante a falta de varios episodios. "Había gente que decía: 'Oh, no, no voy a verla más. Te has ido, no voy a verla'", asegura Cox. El actor, eso sí, tiene clara la respuesta ante estos comentarios. "Yo les decía: 'Pero se llama Succession [Sucesión]'. Ese es el objetivo de la serie. Tienen que tener la sucesión", ríe el intérprete.

Antes de pasar a comentar otros temas en la entrevista, Cox también se deshace en alabanzas a su propio papel. "Probablemente, es el mejor trabajo que he tenido nunca", expone orgulloso. El final de Succession llegó el pasado mes de mayo a HBO y supone el cierre definitivo a dicho universo televisivo. Y es que Armstrong ha dejado claro que no quiere continuaciones de ningún tipo.

