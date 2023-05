La cuarta temporada de Succession estrenó su último capítulo. La conclusión de esta entrega ya está dejando sensaciones encontradas entre crítica y espectadores. Como ocurre con toda producción que se convierte en un fenómeno cultural, el cierre suele generar casi cualquier tipo de reacción. También propicia distintas preguntas. Una de ellas es: ¿habrá quinta temporada?

El primer episodio de Succession se estrenó hace cinco años. Con su lanzamiento, comenzó la construcción de una de las narrativas más importantes de la televisión en la actualidad y puede que de la industria del entretenimiento contemporánea. Por tanto, el estreno del último capítulo de la cuarta temporada era esperado con ansias y expectativa: ¿qué ocurriría?

Esa pregunta ha sido una constante a través de las cuatro temporadas de la serie. HBO supo armar una historia en la que las tensiones familiares y los diversos pulsos internos, motivados por valores y antivalores, mueven toda la producción. Con base en esto se construyó una red de seguidores amplia. Esta, como ya ocurrió con franquicias como Juego de Tronos, esperó cada domingo (o lunes, en Europa) para tener novedades sobre Succession.

Succesion solo está disponible en HBO Max Suscríbete a HBO Max con un 35% de descuento

¿Succession tendrá quinta temporada?

Aunque quizá haya algunos aspectos de la historia que podrían desencadenar en una nueva entrega, Succession no tendrá quinta temporada. Antes del lanzamiento de estos últimos episodios, fue anunciado que la producción no iría más allá de esta cuarta parte.

Dentro del universo de las series de televisión, existe una suerte de norma que sugiere que los relatos debería durar entre cuatro y cinco temporadas. No son reglas absolutas, pero sí una especie de patrón recomendado. En declaraciones dadas a The New Yorker a principios de 2023, Jesse Armstrong, el creador de Succession, dijo lo siguiente:

“Podríamos haberlo dicho (que se acababa la serie) tan pronto como lo decidí, casi cuando la estábamos escribiendo. (También) podríamos haberlo anunciado al final de la temporada. Pero definitivamente (esta cuarta temporada) es el final. Nunca pensé que (Succession) podría continuar para siempre. El final siempre ha estado presente en mi mente y le dije al elenco: ‘No estoy cien por cien seguro, pero creo que esto es todo’”, Jesse Armstrong, a The New Yorker.

Date de alta en HBO Max y tendrás acceso a las mejores series y películas exclusivas como The Wire, Los Soprano o Juego de Tronos. Incluye todo el catálogo de Warner, los clásicos de Cartoon Network y los grandes estrenos. Ahorra un 35% en HBO Max

De acuerdo con Armstrong, este final se le ocurrió cuando estaban trabajando en la segunda temporada. Succesion está enfocada en la familia Roy, dueña de un imperio mediático y de entretenimiento agrupado bajo un nombre: Waystar Royco. Este se vuelve el objeto de deseo de las nuevas generaciones, cuando advierten que Logan Roy (Brian Cox), el patriarca, la principal figura de la familia, empieza a notar el paso del tiempo. Entonces, ¿quién lo sucederá en al mando de ese imperio comercial? La respuesta se encuentra en el último capítulo de la cuarta temporada y de la serie entera.

La actualidad del cine y la televisión en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente