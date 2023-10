A día de hoy parece imposible pensar que Iron Man podría ser algún actor distinto a Robert Downey Jr. Sin embargo, el intérprete no fue el primero en la lista de candidatos de Marvel. De hecho, tan solo se hizo con el papel porque otro actor lo rechazó. Y no, no se trata de Tom Cruise, sino de otra estrella del cine de Hollywood de la época. Por fortuna, las casualidades del destino acabaron llevando la armadura de Tony Stark hasta Downey Jr. El resto es historia.

Aquel actor pudo dar un giro radical a su vida y al devenir de Marvel Studios. Era la opción favorita tanto de Kevin Feige como de Jon Favreau, director de Iron Man. Pero decidió llevar su carrera por un sendero diferente al del cine de superhéroes. Así lo explicaba hace unos meses el propio Feige en su discurso en la ceremonia de graduación de la Universidad de California del Sur. Allí, el CEO de la compañía rememoraba lo difícil que fue encontrar al actor ideal para un trabajo tan importante.

"Cuando estábamos trabajando en el papel de Iron Man, vimos a muchos actores diferentes. Teníamos que encontrar la mezcla perfecta de corazón, fuerza y carisma. Era nuestra primera película de Marvel y las expectativas no podían ser más altas. El éxito de la cinta y el futuro de todo nuestro estudio descansaban sobre los hombros de esta única persona", relataba Feige a los estudiantes. Unas palabras que daban muestra de la presión a la que estaban sometidos.

"No fue una tarea fácil, pero junto a mi equipo, nuestros directores de casting y nuestro director, Jon Favreau, sacamos nuestra lista, identificamos al tipo correcto e hicimos una oferta a nuestra primera elección", continuaba el ejecutivo de Marvel Studios. "Un actor que cumplía con todas las condiciones y en quien confiábamos para que fuese un gran éxito. Y su nombre, por supuesto, era Clive Owen. Lo rechazó. No estaba interesado", revelaba Feige ante el asombro de los asistentes al evento.

Clive Owen rechazó ser Iron Man

Owen es un actor británico nominado al Oscar en el año 2004 por la película Closer: Cegados por el deseo. El filme le valió también el Globo de Oro y el BAFTA. Su fama comenzó a crecer en la década de los 90, y con la cinta Crupier se hizo un nombre en la industria. En su filmografía se encuentran obras tan aclamadas y conocidas como El caso Bourne, Amar peligrosamente, El Rey Arturo, Sin City o Géminis. Pero si hay una que destaca por encima del resto es Hijos de los hombres, del mexicano Alfonso Cuarón.

A pesar de su buen recorrido en las últimas dos décadas, la vida de Owen podría haber sido muy diferente en caso de aceptar ser Iron Man. El actor le habría dado unos matices muy diferentes a los de Downey Jr. Quién sabe si ahora, gracias al multiverso, puede tener una nueva oportunidad para resarcirse, aunque sea con un cameo en alguna de las próximas producciones de Marvel. Gracias a las nuevas narrativas del UCM, todo es posible. Y es que, aunque Iron Man está muerto, hay teorías que apuntan a que Tony Stark regresará para la batalla final contra Kang en Avengers: Secret Wars.

