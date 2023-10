Después de múltiples filtraciones, tanto propias como ajenas, Google ha revelado oficialmente el Pixel 8 Pro. El nuevo buque insignia de la firma de Mountain View se ha presentado en sociedad este miércoles junto al Pixel 8, el Pixel Watch 2 y los renovados Pixel Buds Pro.

Lamentablemente, el factor sorpresa en torno a este lanzamiento se arruinó definitivamente en el transcurso de las últimas semanas debido a los continuos leaks. Sin embargo, eso no le quita méritos al Pixel 8 Pro como uno de los móviles Android más esperados de 2023.

Con esta nueva generación, Google ha refinado las características de su móvil de mayores prestaciones, pero sin salirse demasiado del libreto. En el apartado estético no hay grandes cambios con respecto a lo que vimos el año pasado en los Pixel 7 y Pixel 7 Pro. Es evidente que los de Mountain View han encontrado un lenguaje de diseño que les sienta bien y quieren aprovecharlo al máximo.

El Pixel 8 Pro llega con un marco de aluminio pulido y una cubierta trasera de vidrio con acabado mate. Una vez más, el módulo de cámaras traseras ocupa todo el ancho del smartphone para acomodar tres sensores: el principal de 50 megapíxeles, el mejorado ultra gran angular de 48 megapíxeles y el nuevo teleobjetivo de 48 megapíxeles con zoom óptico de 5 aumentos.

Como todo buen Pixel, el 8 Pro promete capturar fotografías de excelente calidad. Un punto que no solo radica en la calidad de las cámaras, sino también en el software. De hecho, una de las grandes diferencias entre este modelo y el Pixel 8 estándar es la inclusión de los Controles Pro. Con ellos, los usuarios pueden ajustar opciones avanzadas como el enfoque, el balance de blancos, la sensibilidad ISO o la velocidad de obturación.

El Pixel 8 Pro llega con grandes cámaras y se puede usar como termómetro

Tal vez lo más llamativo del Pixel 8 Pro sea la inclusión de un sensor infrarrojo para medir la temperatura. Sí, el smartphone se puede utilizar como un termómetro. Vale aclarar, de todos modos, que no se trata de una función pensada para fines médicos, sino para otros usos prácticos en la vida cotidiana. Por ejemplo, puedes apuntar a un biberón para saber si está a la temperatura correcta para dárselo a tu bebé.

De todos modos, Google indicó que presentó una aplicación ante la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para que el termómetro sea habilitado para que los usuarios puedan medir su propia temperatura. Si la misma se aprueba, los usuarios podrán guardar los datos en la app de Fitbit. La compañía solo mencionó que esta función llegará "en el futuro".

Es improbable que el nuevo sensor de temperatura sea lo primero que un potencial comprador vaya a buscar en el Pixel 8 Pro. De hecho, será interesante ver si realmente puede convertirse en una función útil en el día a día. Es una adición curiosa, sin dudas, pero no revolucionaria.

En el frente del nuevo buque insignia de Google nos encontramos con una pantalla Super Actua OLED de 6,7 pulgadas, con una tasa de refresco adaptativa que va de 1 a 120 Hz. Con un máximo de 2.400 nits, los californianos afirman que es el panel más brillante que han desarrollado hasta la fecha.

Bajo el capó, en tanto, el Pixel 8 Pro presume el nuevo chip Tensor G3, acompañado por el coprocesador de seguridad Titan M2. Además, cuenta con 12 GB de memoria RAM LPDDR5X y se ofrece con 128, 256 o 512 GB de almacenamiento. En cuanto a la batería, es de 5050 mAh y soporta carga rápida cableada de hasta 30 W, aunque el cargador se vende por separado.

Síguenos en YouTube

El Pixel 8 Pro también es compatible con carga inalámbrica, aunque la potencia varía según el cargador. Si usas un Pixel Stand de segunda generación soporta hasta 23 W, mientras que con otros accesorios de carga con certificación Qi está limitado a 12 W.

Características principales

Pixel 8 Pro Pantalla Super Actua OLED LTPO de 6,7 pulgadas con resolución de 1344 x 2992 píxeles y tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz. Brillo máximo de 2.400 nits. Gorilla Glass Victus 2. Procesador Tensor G3 con coprocesador de seguridad Titan M2. Memoria RAM 12 GB LPDDR5X. Almacenamiento 128, 256 o 512 GB UFS 3.1. Cámaras traseras Principal: Gran angular Octa PD de 50 MP. Apertura de ƒ/1,68. Campo de visión de 82°.

Secundaria: Ultra gran angular Quad PD de 48 MP con enfoque automático. Apertura de ƒ/1,95. Campo de visión de 125,5°. Corrección de lente.

Teleobjetivo: Sensor Quad PD de 48 MP. Apertura de ƒ/2,8. Campo de visión de 21,8°. Zoom óptico de 5 aumentos. Zoom de Alta Resolución de hasta 30 aumentos. Cámara frontal Sensor de 10,5 MP con enfoque automático. Campo de visión ultra gran angular de 95°. Audio Altavoces estéreo con soporte para audio espacial.

Sistema de 3 micrófonos con reducción de ruido. Grabación de vídeo Cámara trasera: Full HD (1080p) y 4K a 24, 30 o 60 cuadros por segundo.

Cámara frontal: 4K a 24, 30 o 60 cuadros por segundo. Puerto y conectividad USB-C 3.2.

5G (con soporte para Dual SIM, combinando nano SIM y eSIM).

WiFi 7.

Bluetoot 5.3.

NFC. Batería 5050 mAh, con soporte para carga rápida cableada de hasta 30 W.

Compatible con cargadores inalámbricos Qi. Otros Sensor infrarrojo para medir la temperatura de objetos.

Certificación IP68 de resistencia al polvo y al agua.

Sensor de huellas dactilares bajo la pantalla.

Desbloqueo por reconocimiento facial. Dimensiones 162,6 x 76,5 x 8,8 milímetros. Peso 213 gramos.

El Pixel 8 Pro saca máximo provecho del software de Google

Un Pixel no es un Pixel si no llega acompañado por un gran software, y el 8 Pro no es la excepción. Google ha dotado a su buque insignia con múltiples características que merecen destacarse. Muchas de ellas se relacionan con la captura de fotos y vídeos, y no sorprende, considerando que es el punto más fuerte de estos dispositivos.

Además de la ya conocida opción de Borrado Mágico, que permite quitar elementos indeseados de nuestras fotografías, el Pixel 8 Pro —al igual que el Pixel 8 estándar— incorpora el nuevo Editor Mágico. Esta herramienta saca provecho de la inteligencia artificial generativa y permite cambiar el tamaño y la ubicación de las personas dentro de una foto.

No obstante, la función más llamativa es Mejor Toma. La misma se pensó para acabar con las fotos grupales en las que no todos los protagonistas salen mirando a cámara. Lo que hace es fusionar varias tomas y ofrecer la opción de cambiar las caras de una o más personas para que todas salgan con su mejor pose. Y lo mejor es que las modificaciones no se aplican sobre las fotos originales, sino que se genera una nueva imagen.

En el apartado de vídeo, en tanto, la gran adición del Pixel 8 Pro es el Borrador Mágico para Audio. Como bien lo indica su nombre, esta función permite eliminar ruidos molestos del ambiente que se filtran en una grabación. Además, Google lleva su tecnología Real Tone a los vídeos, para obtener una representación más fiel de las personas con tonos de piel oscuros.

Pero esto no es todo, puesto que los de Mountain View también prometen incorporar próximamente un Optimizador de Vídeo. Esto permitirá que los usuarios del Pixel 8 Pro cuenten con herramientas de edición más potentes en el móvil.

Más IA y actualizaciones

Otras novedades en materia de software se vinculan con la inteligencia artificial. El asistente de voz ahora permite mantener conversaciones más naturales en el Pixel 8 Pro, respetando tus pausas y comprendiendo tus matices al hablar. Además, el nuevo móvil puede resumir el contenido de sitios web y hasta traducirlo si es que se encuentra en otro idioma, para luego leértelo en voz alta.

Por otra parte, la función de dictado de voz a texto ahora permite el uso de distintos idiomas en simultáneo. Así, puedes mezclar lenguajes dentro de un mismo mensaje, comenzando en inglés y continuando en español, por citar un ejemplo.

El Pixel 8 Pro y el Pixel 8 estándar serán los primeros móviles de Google en recibir 7 años de actualizaciones. Las mismas abarcan tanto próximas versiones de Android, como nuevas funciones y mejoras de seguridad. Una gran iniciativa y que realza el compromiso a largo plazo con estos dispositivos.

Disponibilidad y precio

El Pixel 8 Pro se puede reservar desde hoy y llegará al mercado el próximo 12 de octubre. En España, estará disponible en la tienda de Google, como así también en Amazon, El Corte Inglés, Mediamarkt y Orange.

El nuevo buque insignia de los californianos se lanzará en tres colores: celeste, porcelana y obsidiana. Su precio inicial será de 1.099 euros.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente