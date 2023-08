El Google Pixel 8 Pro, el próximo buque insignia de la compañía que podría anunciarse en los próximos meses, se ha dejado ver en una nueva imagen. Ha sido, de hecho, la propia Google quien ha filtrado el terminal, tal y como ha descubierto el usuario @android_setting en X (Twitter).

La imagen ha aparecido en la página de suscripciones de servicios de Google, y más concretamente en la sección de Pixel Pass. Es, recordemos, plan que permite adquirir un terminal de la marca bajo un plan mensual y da la posibilidad de reemplazarlo cuando la compañía presenta una generación nueva.

Se puede apreciar con todo detalle el Pixel 8 Pro en la que parece ser su variante de porcelana, pues el atributo ALT de la imagen, que describe lo que aparece en la fotografía, se puede leer que se trata de “una persona haciendo una llamada en un Pixel 8 Pro” en ese material.

Imagen filtrada del Pixel 8 Pro.

El resto del diseño no revela nada que no hayamos visto antes. El Pixel 8 Pro mantendrá el característico módulo fotográfico que recorre de canto a canto, y en el que se incluirían nuevos sensores. Entre ellos, uno de temperatura, para usar una función de termómetro que podría debutar con este dispositivo. Lamentablemente, no hay ninguna imagen que muestre el frontal, pero anteriores filtraciones apuntan a que el smartphone podría llegar sin una doble curvatura en la pantalla.

El Google Pixel 8 Pro no llegará solo

El Google Pixel 8 Pro llegará acompañado de una versión base, el Pixel 8. Este podría llegar con una pantalla más compacta y una configuración de cámara ligeramente inferior, con el objetivo de reducir su precio. El modelo Pro, por ejemplo, incluiría un panel de 6,7 pulgadas con una resolución QHD+ y una tasa de refresco de 120 Hz. El modelo base, en cambio, llegaría con una pantalla de 6,2 pulgadas y resolución Full HD+, aunque también con 120 Hz.

Ambos terminales, eso sí, mantendrían el mismo procesador, el Tensor G3, que estaría diseñado por la propia Google. También, con las mismas características de software y con la misma cámara principal, que podría ser de 50 megapíxeles, y gran angular, de la misma resolución.

Si bien Google todavía no ha confirmado una fecha de lanzamiento, es altamente probable que los Pixel 8 y Pixel 8 Pro se anuncien durante en octubre. La compañía, de hecho, el año presentó el Pixel 7 durante ese mes.

