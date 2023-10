Tras recibir la aprobación de la Autoridad de Competencia y Mercados de Reino Unido (CMA), Microsoft concretó la compra de Activision Blizzard. El cierre de la operación, valuada en 69.000 millones de dólares, pone fin a un capítulo que comenzó en enero de 2002. El acuerdo de fusión con los creadores de Call of Duty es el más grande en los 48 años de historia de Microsoft.

“Nos encantan los juegos. Jugamos, creamos juegos y sabemos de primera mano cuánto significan los juegos para todos nosotros, como individuos y colectivamente, como comunidad”, declaró Phil Spencer, director ejecutivo de Microsoft Gaming. “Hoy damos oficialmente la bienvenida a Activision Blizzard y sus equipos a Xbox. Son los editores de algunas de las franquicias más jugadas y queridas en la historia de los videojuegos en consolas, PC y dispositivos móviles.”

Con la compra, Microsoft se hace de un portafolio que incluye franquicias como Call of Duty, Diablo, World of Warcraft, Crash Bandicoot, Overwatch y más. El acuerdo también incluye a King, creadores de Candy Crush Saga, quienes serían pieza clave para impulsar la estrategia de Xbox en el terreno de los móviles. La subsidiaria de Activision registró ingresos de 747 millones de dólares durante el segundo trimestre de 2023.

“Durante mucho tiempo he admirado el trabajo de Activision, Blizzard y King, y el impacto que han tenido en los videojuegos, el entretenimiento y la cultura pop”, dijo Phil Spencer. “Es increíble darle la bienvenida a equipos tan legendarios a Xbox”.

¿Cuándo llegará Call of Duty y el resto de juegos a Game Pass?

La pregunta del millón que todos se hacen es: ¿cuándo llegará Call of Duty a Game Pass? La respuesta no es sencilla, ya que se requiere tiempo para sortear algunos obstáculos internos. A diferencia de Zenimax y Bethesda, los juegos de Activision Blizzard no llegarán de inmediato al servicio de juegos on-demand de Xbox.

En una publicación del blog de Xbox, Phil Spencer reveló que comenzaron el trabajo para llevar los juegos de Activision, Blizzard y King a Game Pass. “Compartiremos más sobre cuándo puedes esperar jugar en los próximos meses. Sabemos que estás entusiasmado y nosotros también”, dijo.

Hace unos días, Activision Blizzard confirmó que publicaría sus juegos a Game Pass en 2004 si se cerraba el acuerdo de compra. En una publicación en su cuenta de Twitter, la empresa reveló que no veremos sus títulos más famosos antes de cerrar el 2023.

“Si bien no tenemos planes de incluir Modern Warfare III o Diablo IV en Game Pass este año, una vez que se cierre el trato, esperamos comenzar a trabajar con Xbox para llevar nuestros títulos a más jugadores en todo el mundo. Y anticipamos que comenzaríamos a agregar juegos a Game Pass en algún momento del próximo año.”

Sumado a Game Pass, el acuerdo de compra garantiza que otros proveedores de servicios en la nube ofrecerán acceso a los juegos de Activision Blizzard en el Espacio Económico Europeo. Recordemos que Microsoft se vio obligada a otorgar concesiones para conseguir la aprobación de los reguladores. Una de las más importantes fue el acuerdo con Ubisoft, quien tiene los derechos de transmisión en la nube de los juegos de Activision en Reino Unido.

¿Qué pasará con Activision Blizzard tras unirse a las filas de Microsoft?

El acuerdo de compra de Activision Blizzard no solo se traduce en la llegada de sus juegos a Game Pass. La empresa está por enfrentar una restructuración que buscará resolver los problemas que acarrea desde hace varios años y que le han valido una demanda del Gobierno de EE. UU.

Si bien la gestión de Bobby Kotick ha sido exitosa en términos de ingresos, su administración está rodeada de escándalos que van desde denuncias de acoso sexual hasta señalamientos por favorecer una cultura tóxica de trabajo. Kotick no solo ha realizado despidos masivos en los mejores años de Call of Duty, sino que ha transformado estudios importantes en maquiladoras de apoyo para el popular shooter.

Bobby Kotick, director ejecutivo de Activision Blizzard.

Con el anuncio de hoy, la gestión de la compañía quedará a cargo de Phil Spencer, quien anticipó que habrá cambios.

“Como un solo equipo, aprenderemos, innovaremos y continuaremos cumpliendo nuestra promesa de llevar la alegría y la comunidad de los juegos a más personas. Haremos esto en una cultura que se esfuerza por capacitar a todos para que hagan su mejor trabajo, donde todas las personas sean bienvenidas y se centre en nuestro compromiso continuo de Juegos para todos.” Phil Spencer, director de Microsoft Gaming

Activision confirmó que Bobby Kotick permanecerá como CEO de la empresa hasta el final de 2023. En una carta enviada a sus empleados, el director ejecutivo dijo que trabajará junto con Phil Spencer en el proceso de transición. “Phil me pidió que permaneciera como CEO de ABK, reportándole a él, y acordamos que lo haré hasta finales de 2023. Ambos esperamos trabajar juntos en una integración fluida para nuestros equipos y jugadores”.

Después de ello, Bobby Kotick se retirará con un cheque de 400 millones de dólares, equivalente a sus casi 4.000 millones de acciones en Activision Blizzard. Es probable que lo veamos haciendo cameos en películas o, en el peor de los casos, tomando el control de otras empresas. Dicen por ahí que Unity y PlayStation están buscando a un CEO con experiencia en la industria.

