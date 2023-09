Noticia bomba desde Sony. Jim Ryan, máximo responsable de Sony Interactive Entertainment (PlayStation), ha renunciado a su puesto, según reporta Jason Schreier, reconocido periodista de Bloomberg.

La compañía, a través de un comunicado oficial, ha confirmado la información, aunque con un matiz. Jim Ryan ha elegido retirarse tras más de 30 años en Sony, un movimiento que se hará efectivo en marzo de 2024. Sorpresivamente, durante estos meses no mantendrá su cargo como director de PlayStation, sino que tomará otro rol.

Así pues, la dirección de PlayStation quedará en manos, a partir de octubre, de Hiroki Totoki, quien actualmente se desempeña como director financiero y director de operaciones de Sony Interactive Entertainment. Ahora bien, será un puesto interino, pues el plan de la empresa es elegir a otro directivo a lo largo del próximo año.

Kenichiro Yoshida, CEO de Sony, destacó el trabajo de Jim Ryan es su prolongado paso por PlayStation. Se unió a las filas de la división durante 1994 y fue hasta 2019 que se hizo cargo del mayor negocio de la entidad. Incluso lideró la transición hacia la actual generación de consolas lanzando la PS5 en plena pandemia. La compañía reconoce la labor del directivo, pues se enfrentó a una crisis sanitaria sin precedentes.

Para prevenir cualquier rumor malintencionado, Yoshida reitera que Jim Ryan simplemente está haciendo efectivo su derecho al retiro por el tiempo trabajando en PlayStation, y ellos lo están respetando. Un punto importante es que, tras conocer la decisión de Ryan, el CEO se asignó la tarea de realizar una nueva estructura administrativa, aunque no aportó más detalles.

Jim Ryan menciona que uno de los motivos por los que decidió separar su camino de PlayStation es por las dificultades que implica trasladarse hasta Estados Unidos para ejercer sus labores. Recordemos que él vive en Europa.

"Después de 30 años, tomé la decisión de retirarme de SIE en marzo de 2024. Disfruté la oportunidad de tener un trabajo que amo en una empresa muy especial, trabajando con personas excelentes y socios increíbles. Pero me resulta cada vez más difícil conciliar el vivir en Europa y trabajar en Norteamérica. Me iré tras tener el privilegio de trabajar en productos que han impactado en las vidas de millones en todo el mundo. PlayStation siempre será parte de mi vida y me siento más optimista que nunca sobre el futuro de SIE. Quiero agradecer al señor Yoshida por depositar tanta confianza en mí y por ser un líder sensible y solidario"

Jim Ryan.