El Universo Cinematográfico de Marvel se encuentra desarrollando la Saga del Multiverso. En ella las distintas líneas temporales se unen hasta converger en Avengers: The Kang Dynasty y Avengers: Secret Wars. Y una de las películas que más expandió toda la trama dimensional fue Doctor Strange en el multiverso de la locura. Su final, sin embargo, sembraba una duda. La Bruja Escarlata, la villana principal del filme, acababa asumiendo sus errores y soterraba el Darkhold bajo una montaña. Pero ella también quedaba enterrada, dejando en el aire si estaba viva o muerta.

Por fortuna para los fans, después de dos años de teorías, Marvel al fin ha dado una respuesta. La compañía ha publicado un libro titulado The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline. En él se detalla cómo se estructura la cronología de la franquicia desde el principio y hasta la actualidad. Y en el apartado en el que se habla de Doctor Strange en el multiverso de la locura, se desvela el destino de Wanda Maximoff de una vez por todas.

"[Wanda] destruye la Montaña Wundagore y la hace colapsar sobre ella, poniendo fin a dos grandes amenazas para todo el multiverso", desvela el libro. Con estas palabras, aunque no se dice explícitamente, Marvel parece confirmar que la Bruja Escarlata murió en el desenlace de la película (siendo el Darkhold la segunda amenaza). Realmente, parecía muy complicado que Wanda, incluso con sus poderes, pudiera haberse librado de la muerte cuando le cae toda una montaña encima. Pero dado que es el personaje más poderoso de toda la franquicia —con permiso de la Capitana Marvel— algunos fans albergaban ligeras esperanzas.

Desde que terminó la Saga del Infinito, Wanda había crecido enormemente hasta convertirse en una de las favoritas del público. Su tragedia con Visión y con sus hijos se unió a su devastador pasado. Y todo ello le hizo enloquecer en Doctor Strange 2. Pero con su giro final, parecía haber regresado al lado del bien. Y es que su ayuda sería fundamental para que los Vengadores puedan derrotar a Kang y restaurar el equilibrio multiversal. Parece que eso no será posible, aunque no está todo perdido, incluso aunque finalmente resulte estar muerta.

¿Puede volver la Bruja Escarlata a Marvel?

A pesar de su presunto fallecimiento, Marvel aún tiene vías para traerla de vuelta a la franquicia. Y es que si algo caracteriza a la Saga del Multiverso es que se pueden repescar a cuantos personajes se quiera. Únicamente es necesario decir que procede de otra línea temporal. Es el caso de muchos de los héroes que aparecen en Doctor Strange 2, como los Illuminati. También de los Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield. E incluso de los Deadpool y Lobezno de Ryan Reynolds y Hugh Jackman. Por no hablar de las múltiples variantes de Kang. Por ello, no hay motivos para pensar que Marvel no volverá a contar con Elizabeth Olsen como Wanda, aunque provenga de otro universo. Quizá incluso sea la Wanda a la que se enfrenta la principal en la película de Benedict Cumberbatch.

Otra alternativa sería que resucitase antes de la batalla final contra el gran villano multiversal. Parece complicado, pero en 2024 se estrenará una serie spin-off de Wandavision titulada Agatha: Darkhold Diaries. En él, por su título, parece que se rescatará el mágico libro oscuro. Por tanto, podría darse el hecho de que entre sus páginas exista algún hechizo de resurrección que haga que Wanda vuelva a la vida. Strange ya lo hizo al final de su segundo filme, aunque el resultado fuese un zombie. Puede que con más poder se consiga perfeccionar.

