Una de las grandes sorpresas que se producen, y bien pronto, durante Doctor Strange en el multiverso de la locura, la primera aportación de Sam Raimi (2022) a la saga de Marvel si no consideramos la trilogía sobre el trepamuros (2002-2007) que hizo posible el asombro para Jon Watts en Spider-Man: No Way Home (2021), es el papel de Wanda Maximoff en la trama del filme. Un papel que no han visto con buenos ojos ciertos espectadores. Sobre todo, por su gran brutalidad.

“Siempre existió la noción de ella como parte del conjunto y esta discusión sobre si sale mal al final”, explica el guionista Michael Waldron, también creador de la serie Loki (2021), a The Wrap. Y la Bruja Escarlata ya había coqueteado con ello en Vengadores: La era de Ultrón (2015) y WandaVision (2021). “Quiero decir, siempre ha estado en las cartas porque es quién es el personaje en los cómics. Construyendo House of M [2005-2006] y todo eso, está Wanda cayendo en la locura”.

“Estábamos entusiasmados con la idea de convertirla en la antagonista principal de la película porque parecía que no había un antagonista más fuerte”, continúa. “Y parecía que tenerla como solo un miembro de un conjunto solo para volverse malo al final en realidad sería menospreciar ambas versiones de ese viaje. Obtendrías tal vez una versión pésima de su caída en desgracia, y también una versión pésima de ella siendo una villana, en oposición a la versión realmente divertida de ella siendo la villana”.

Lo que no se había abordado en ‘WandaVision’ sobre la Bruja Escarlata

Marvel Studios | Disney Plus

La escena poscréditos de la miniserie de Jac Scaheffer sobre la Bruja Escarlata, claro, propició su villanía durante Doctor Strange en el multiverso de la locura. “Existe la sensación de que la puerta se había abierto para nosotros. Abrió el Darkhold al final de WandaVision y ese es el Libro de los Condenados. Así que estaba ahí para tomarlo”, expone Michael Waldron. Pero, según él, había un aspecto sobre el personaje que no se había abordado de veras hasta ahora.

“Tenía la sensación de que WandaVision la empujó al lugar en el que tuvo en cuenta este dolor [por la muerte del Visión de Paul Bettany a manos de Thanos en Avengers: Infinity War (2018)], “pero tal vez lo que no había tenido en cuenta era su enojo por todo eso, y fue algo que hablé con [Elizabeth Olsen]”, prosigue el cineasta. “Y creo que es lo que aprovechó Darkhold. Fue esa ira. Y eso realmente nubla la toma de decisiones de Wanda [Maximoff]” en la película de Sam Raimi.

Date de alta en Disney Plus ahora y ahorra gracias a la suscripción anual, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas, acceso a los últimos estrenos, al catálogo de Star y a los mejores documentales de National Geographic. Suscríbete a Disney+ y ahorra

Por otra parte, hay ciertos puntos jugosos en el argumento de Doctor Strange en el multiverso de la locura de los que Michael Waldron es consciente. El hechicero, al que Benedict Cumberbatch ha encarnado ya en siete ocasiones para Marvel Studios, le da a Thanos la Gema del Tiempo. De lo contrario, el Titán Loco de Josh Brolin podría retroceder y la futura Bruja Escarlata no vería morir a Visión dos veces. Y esto “se sintió como un conflicto realmente delicioso para explorar”.

Michael Waldron, sobre el final de ‘Doctor Strange en el multiverso de la locura’

Marvel Studios

“No siempre hay un final completamente satisfactorio para toda la audiencia; en especial, cuando tienes un villano que todos aman y por el que se preocupan”, admite el escritor. “El final, en muchos sentidos, probablemente sea triste y una tragedia. Pero espero que lo que haya sido satisfactorio sea la sensación de que, al final de todo esto, ves a Wanda liberarse del control de la Bruja Escarlata sobre ella, del Darkhold”. Artefacto que decide destruir en todos los universos.

“Pero también estoy agradecido de que reconozca [el enorme error de su conducta abominable por asesina], y esto es importante para todos nosotros. Especialmente para Lizzie, que abrió el Darkhold” tras arrebatárselo a la Agatha Harkness de Kathryn Hahn en el último episodio de Wanda Vision. “Ella asume la responsabilidad de lo que hizo. Y luego hace un sacrificio para asegurarse de que no le suceda a otra Wanda [Maximoff] en otro lugar del multiverso”. Pobrecilla.