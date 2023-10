Barbie no es solo la película más taquillera de 2023. La cinta dirigida por Greta Gerwig se ha convertido en todo un hito del cine como fenómeno cultural. Decenas de récords de todo tipo batidos y una fiebre rosa de vértigo han hecho de ella algo único. En sus dos horas de metraje, está plagada de escenas que son ya icónicas y carne de meme. Pero hay una en concreto que a los fans les ha encantado y que ahora se ha desvelado que Warner Bros. quiso eliminar.

La encargada de desvelarlo ha sido la propia Gerwig. Según Variety, la cineasta compartió una charla en el BFI London Film Festival con el creador de Succession, Jesse Armstrong. En ella, la directora confesó que la canción de I'm just Ken, cantada por Ryan Gosling junto al resto de reparto masculino, no acababa de convencer a los productores. De hecho, ha asegurado que tuvo que luchar para que le permitieran grabarla y fuese incluida en la versión final de Barbie que llegó a las salas de cine de todo el mundo.

"En el guión simplemente decía: 'Y luego se convierte en un ballet de ensueño y todo se resuelve a través del baile'", explica Gerwig. "Hubo una gran reunión en la que me preguntaron: '¿Necesitas esto?' Y yo dije: 'Con todo mi ser'", rememora la directora, que tuvo que ser muy específica con lo que quería lograr con esa escena en Barbie. "Ellos dijeron: '¿Qué quieres decir? ¿Qué es un ballet de ensueño?’ Y yo dije: ‘¿Un ballet de ensueño? ¡Por dónde empiezo!'", añade. Para convencerles, tuvo que citar una de las grandes películas de la historia del cine.

“Pensé: 'Si la gente pudo seguir algo así en Cantando bajo la lluvia, estaremos bien. Creo que la gente sabrá qué es esto.' Así que ese fue el gran punto de referencia”, desvela Gerwig, que acabó saliéndose con la suya pese a las dudas del resto. El tiempo ha acabado dándole la razón, pues la canción se ha convertido en un hit internacional. Pero en el rodaje no lo tuvo del todo claro. "Aunque todo me parecía bien y me daba mucha alegría la forma en que lo estábamos haciendo, también pensaba: 'Oh, no, esto podría ser terrible y ahora estoy comprometida con ello'", concluye la curiosa anécdota.

Barbie te cambia la vida

Tal fue el nivel de compromiso de Gerwig con su película, que durante la charla ha confesado que incluso se pasó por diferentes cines después del estreno para ver cómo funcionaba. "El fin de semana de estreno, estuve en la ciudad de Nueva York y fui a diferentes salas y me metía en la parte de atrás. También subí el volumen si veía que tal vez no se estaba proyectando en el nivel perfecto. Fue lo más emocionante", revela la directora de Barbie.

Una vez concluida la película y confirmado el éxito arrasador, Gerwig ya tiene puesto el punto de mira en su próximo proyecto. La cineasta no ha querido desvelar detalles al respecto, pero ha anunciado que ya está en marcha con él. "Estoy trabajando en algo ahora mismo, pero estoy en el proceso de escritura y es difícil y tengo pesadillas. Tengo pesadillas recurrentes", se lamenta. Sea lo que sea, es probable que en los próximos meses se conozcan más detalles. Todo ello a la espera de si Warner Bros. se decide a hacer Barbie 2 o deja la historia como una película única, tal y como fue concebida.

