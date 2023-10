Estados Unidos ha dado luz verde a la venta de un lote de cazas F-16 Fighting Falcon para la Fuerza Aérea Argentina. Así lo informaron medios como Infobae y La Nación, que formaron parte de una rueda de prensa con funcionarios norteamericanos que explicaron el alcance de esta determinación.

Según se conoció, las autoridades estadounidenses aprobaron que Dinamarca pueda vender un lote de 24 aeronaves al gobierno argentino. Ojo, esto no significa que la comercialización esté confirmada. Sin embargo, sí se trata de la "bendición" que faltaba para que pueda avanzar una hipotética negociación entre las partes.

Todavía no se ha mencionado cuál sería el monto de la operación. Pese a ello, Estados Unidos estaría dispuesto a ayudar con el financiamiento a través de un paquete estimado en 40 millones de dólares. De acuerdo con la información disponible, además de los F-16 Fighting Falcon, Argentina recibiría misiles aire-aire AIM-9 Sidewinder y AIM-120 AMRAAM, además de repuestos, capacitación y entrenamiento.

En septiembre pasado, ya se habían visto los primeros indicios de esta potencial aprobación por parte de Estados Unidos. Por entonces, el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso había dado el ok a una propuesta de transferencia de 38 F-16 daneses a la Fuerza Aérea Argentina a cambio de 338,6 millones de dólares.

Ahora la decisión está en manos del Ministerio de Defensa y el gobierno argentino. Los F-16 Fighting Falcon son una de las alternativas que la Fuerza Aérea Argentina está explorando para recuperar sus capacidades supersónicas. Otra de las opciones que se analiza es la del JF-17 Thunder de China, lo cual inquieta a Estados Unidos por la creciente injerencia del gigante asiático en Latinoamérica.

¿Llegarán los F-16 a la Fuerza Aérea Argentina?

Desde que en 2015 se dio de baja el sistema de armas Mirage, la Fuerza Aérea Argentina se ha quedado sin aeronaves con capacidades supersónicas. A partir de allí, el cazabombardero A4-AR Fightinghawk ha quedado como la punta de lanza de la FAA, pero dicha plataforma también ha experimentado serios inconvenientes pese al proyecto de puesta en valor que se inició en los últimos años.

La puja por el F-16 o el JF-17 también está atada a la variable económica, un dato no menor considerando la actualidad argentina. El país sudamericano atraviesa una de las peores crisis de su historia, con una inflación galopante, una fuerte devaluación del peso y el consecuente incremento de la pobreza. A esto se le suma que el próximo 22 de octubre se llevarán a cabo las elecciones presidenciales, con pocas certezas sobre si habrá definición en primera vuelta.

Por ende, resolver la compra del F-16 u otros cazas supersónicos para la Fuerza Aérea Argentina no parece estar en los planes inmediatos de los gobernantes de turno. Lo cual no implica que no pueda haber más novedades en los próximos días. Se espera que Alberto Fernández, el presidente argentino, viaje a China este jueves. Y si bien la cuestión aeronáutica no tendría un lugar preponderante en la agenda, no se descarta que el tema aparezca sobre la mesa.

La puja entre EE. UU. y China

Estados Unidos sostiene que la propuesta de los F-16 daneses para Argentina es superior a la que pueda presentar China. Los norteamericanos afirman que permitirá una mejor integración a los ejercicios aéreos con países vecinos como Chile y Brasil. Como también que existirá una línea directa con el resto de los operadores del caza, incluida la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Por otra parte, EE. UU. también aprobó la venta de cuatro P-3 Orion que podrían sumarse a la Armada Argentina. Se trata de aviones de patrulla marítima que hoy se encuentran en poder de Noruega. Desde Norteamérica afirman que no existe la posibilidad de un veto del Reino Unido, puesto que ni el F16 ni el P-3 dependen de componentes que requieran de una licencia de exportación británica. Esto último, un dato crucial considerando la cuestión Malvinas.

Si bien la propuesta de los F-16 daneses para la Fuerza Aérea Argentina es atractiva, también tiene mucha fuerza la oferta china. Dicho paquete sería por 15 JF-17 Thunder, pero las unidades serían nuevas y el gobierno argentino dispondría de mejor financiación, considerando que hoy China es su principal socio comercial.

