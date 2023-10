Los fans de Dragon Ball tienen motivos para celebrar. La exitosa franquicia de manga y anime está a punto de celebrar su 40 aniversario. Fue en 1984 cuando Akira Toriyama publicó el primer número de sus ya legendarias viñetas. Desde entonces, la saga ha ido creciendo hasta convertirse una de las IPs más famosas del planeta. Cientos de cómics, episodios de televisión, películas, videojuegos, infinidad de merchandising... Ahora, la compañía Toei Animaton ha compartido una gran noticia.

Con motivo de la mencionada eventualidad, el estudio ha confirmado que va a estrenar una nueva serie de anime. El título será Dragon Ball Daima. Un nombre que en japonés significaría "malvado", si bien no cuenta con una traducción concreta al español. Además, junto al anuncio de la serie, Toei también reveló la gran sorpresa del evento en la New York Comic Con. La compañía lanzó, tanto para los asistentes como posteriormente para el mundo entero, el primer tráiler del proyecto.

Lo primero que hay que señalar es que Dragon Ball Daima sí será canon. Desde hace casi 30 años, la franquicia ha tenido algunas series canónicas y otras alejadas de la historia oficial. Este último caso es el de Dragon Ball GT o de la reciente Heroes. Por muchos espectadores que puedan tener o por muy queridas que sean, no forman parte de la narrativa real de Goku y compañía, que estaba formada por Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super y algunas películas. Por tanto, la nueva serie será la cuarta que conforme el canon.

Eso sí, pese a ser la última en salir, Dragon Ball Daima no va a ambientarse en el presente de la historia. En realidad, va a situarse entre Dragon Ball Z y Dragon Ball Super. Esto quiere decir que los protagonistas no han conocido, por ejemplo, al Dios de la Destrucción Beerus. Además, Goku no ha dominado el Ultra Instinto, Broly aún no ha aparecido, Vegeta no puede alcanzar el Ultra Ego, Gohan está lejos del nivel Bestia y Piccolo no ha llegado a su Potencial Desatado. De hecho, la mayor transformación de los procedentes del planeta Vegeta es el Super Saiyan 3, y solo Goku y Gotenks han llegado a ella durante la Saga Buu.

De qué va Dragon Ball Daima

Toei apenas ha dado detalles sobre la trama de Dragon Ball Daima. Sin embargo, por lo visto en el tráiler, existe una premisa muy clara. Un misterioso enemigo ha conseguido reunir las siete bolas mágicas e invocar al dragón sagrado Shenron. Su deseo ha provocado la conversión de absolutamente todos los protagonistas en niños. Esto es muy similar al punto de partida de Dragon Ball GT, solo que aquella vez Goku era el único que rejuvenecía hasta su infancia. Ahora, en el adelanto se ve a Vegeta, Bulma, Piccolo, Krilin, el Maestro Roshi, C-18, Yamcha, Kaio Shin, Kibito...

Bajo este arranque, la misión de Goku y compañía será la de viajar hasta un nuevo mundo en busca de la forma de revertir la situación. Uno de los detalles que más nostalgia ha despertado es que el héroe volverá a llevar consigo su bastón mágico, al igual que cuando era niño en la primera serie. Dragon Ball Daima se estrenará en otoño de 2024, aunque todavía no se ha confirmado la fecha exacta del primer episodio.

