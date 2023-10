Los perros pequeños, especialmente los chihuahuas, tienen fama de miedosos y nerviosos, por algo tan simple como lo mucho que tiemblan. Sin embargo, aunque a veces sí pueda ser por estos motivos, generalmente el temblor de los chihuahuas tiene otras causas.

Se trata de una raza de perro pequeña; por lo que, igual que otros mamíferos de tamaño reducido, tienen una tasa metabólica muy alta. Esto quiere decir que, para llevar a cabo las mismas funciones en reposo, necesitan mucha más energía que los animales más grandes. Además, tienen frecuencias cardíacas elevadas y una temperatura corporal muy alta.

Pero hay un problema. Mantener esa temperatura elevada es complicado, ya que, al tener una superficie corporal tan pequeña, el calor se disipa fácilmente. En resumen, su metabolismo se corresponde con una temperatura corporal alta, pero les cuesta mantenerla a causa de su tamaño. Por eso, cuentan con el temblor como mecanismo para calentarse. No están asustados, están tiritando.

La causa principal del temblor de los chihuahuas

El temblor es una forma de elevar la temperatura, tanto en chihuahuas como en cualquier otro animal. Los propios humanos tiritamos cuando tenemos frío.

Cuando los receptores de la piel detectan que ha bajado mucho la temperatura, envían al cerebro señales que provocan la contracción involuntaria de los músculos en forma de temblor. Esto genera energía en forma de calor, como cuando hacemos ejercicio de fuerza. Pero, además, favorece que los vasos sanguíneos se contraigan, concentrando aún más ese calor.

El temblor de los chihuahuas ocurre por el mismo motivo. Antes de que el frío sea demasiado para su salud, empiezan a temblar, de manera que puedan conservar el calor. Una forma de evitarlo es abrigarlos. De hecho, poner abriguitos a estos perros tan pequeños a menudo no es una cuestión de moda, sino de salud para ellos.

Es aconsejable abrigar a los perros pequeños, porque pierden calor muy fácilmente. Crédito: Tamara Bellis (Unsplash)

No siempre se debe al frío

El metabolismo alto de los chihuahuas, como el de otros pequeños mamíferos, les lleva a temblar también por causas como la ansiedad o el nerviosismo.

De nuevo, es una sensación que también tenemos los humanos, pero llevada al extremo. Cuando pasamos una situación muy estresante, la liberación de sustancias como la adrenalina indica a nuestro cerebro que hay una amenaza cerca por la que, quizás, tengamos que luchar o salir corriendo. Este es un síntoma característico de la ansiedad y requiere que nuestros músculos se tensen y se preparen para la acción.

Pero, también, esas contracciones musculares derivan en temblores. Dado que los chihuahuas son animales muy propensos al temblor, basta con que estén mínimamente nerviosos para que tiemblen muchísimo. Por este motivo, son animales con los que es especialmente importante prestar atención al ejercicio físico y la estimulación mental para liberar estrés.

Finalmente, sí, es cierto que pueden temblar de miedo, como se suele decir. Pero esto es más bien una excepción. Lo habitual es que tiemblen simplemente para regular su temperatura corporal. No son más miedosos ni más nerviosos que otros perros. Simplemente son mucho más pequeños. Eso es lo que marca la diferencia, aunque, por supuesto, si vemos que el temblor de los chihuahuas ya es demasiado, es recomendable consultar a un veterinario, por si hubiese algún problema de salud. No es lo habitual, desde luego, así que, si tiemblan por costumbre, no debe cundir el pánico. Prueba a abrigarlos un poco.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente