Brie Larson debutó como Capitana Marvel en el año 2019 en los compases finales de la Saga del Infinito del UCM. Su personaje es uno de los más poderosos de todo el Universo Cinematográfico de Marvel. De hecho, en Avengers: Endgame fue capaz de hacer frente al mismísimo Thanos con el Guantelete del Infinito. Sin embargo, la actriz ha sufrido desde el principio una gran campaña de odio por parte de sectores del público especialmente conservadores. Tanto es así que estaría planteándose dejar el papel.

Acaba de publicarse un libro titulado MCU: The Reign of Marvel Studios. En él, sus autores detallan que Larson no llevó nada bien a nivel personal los constantes ataques recibidos. Desde el estreno de su película, las redes sociales se llenaron de innumerables comentarios tóxicos y despectivos tanto hacia el filme como hacia ella. Esto no se tradujo en taquilla, donde Capitana Marvel obtuvo unas ganancias estratosféricas. En total, recaudó más de 1.100 millones de dólares, siendo una de las cintas más taquilleras de la historia de la compañía. Pero Brie Larson quedó “desilusionada” por la situación, que no ha parado desde entonces.

"El futuro de esos iconos de Marvel no estaba claro. La salida de figuras clave de la franquicia como Robert Downey Jr., Chris Evans y Scarlett Johansson ha pasado factura, al igual que la impactante pérdida de Chadwick Boseman, pero otros incondicionales del UCM se han dirigido hacia la rampa de salida. El reparto de Guardianes de la Galaxia realizó una gira de despedida, Brie Larson está desilusionada y Marvel tuvo una batalla con Sony por la custodia de Tom Holland”, explica el libro, que coloca a la actriz entre las salidas inminentes.

Actualmente, Larson va a estrenar su segundo proyecto como protagonista en la franquicia. En The Marvels se une a la Ms. Marvel de Iman Vellani y a la Monica Rambau de Teyonah Parris. Una aventura que, según la coautora del mencionado libro, Joanna Robinson, podría ser la última. “[Marvel Studios] puso a Brie Larson en un lugar destacado en el UCM. No sé si ella es necesariamente la persona equivocada para el papel", defiende a la actriz en una entrevista concedida al podcast The Watch. "Pero la reacción tóxica ha hecho que Brie Larson ya no quiera interpretar a Carol Danvers", sentencia Robinson.

Así puede abandonar Brie Larson Marvel

A pesar de que la Capitana Marvel es uno de los personajes principales del UCM a día de hoy, existe una vía con la que podría aparcar para siempre el papel sin ocasionar un problema en la franquicia. Y es que, según los últimos rumores, Kevin Feige está considerando hacer una suerte de reboot. El CEO de Marvel Studios querría reiniciar su universo una vez que acabe con la narrativa multiversal actual.

Toda la Saga del Multiverso concluirá con Avengers: Secret Wars, en la que héroes de diferentes realidades se unirán para derrotar a Kang. Tras esta película llegaría el reboot. Con él, Brie Larson podría dejar de ser Capitana Marvel. También otros actores ya longevos del UCM podrían despedirse para dar paso a nuevas historias como las de los futuros X-Men. No existe confirmación oficial al respecto, pero parece una alternativa lógica para que la actriz finalice su paso por Marvel sin desatar el caos.

