Apple anunció su nueva línea de procesadores M3, los cuales impulsarán el iMac de 24 pulgadas, los MacBook Pro y otros equipos a futuro. Pese al avance en el desarrollo de su tecnología, existe un apartado que parece no importar mucho a los de Cupertino: los periféricos. El iMac con M3 llegará con un Magic Keyboard y Magic Mouse con conector Lightning.

La web de producto indica que las tres variantes del iMac de 24 pulgadas se venderán con productos que utilizan Lightning. Todas las configuraciones se ofrecen con Magic Mouse, mientras que las dos más caras incluyen Magic Keyboard con Touch ID. La caja incluye un cable Lightning a USB-C que podrá conectarse en uno de los puertos ubicados tras la pantalla.

Si bien la presencia de un conector Lightning — y su respectivo cable — no sorprenden a nadie, el hecho de que Apple se empeñe en mantener sin cambios un periférico como el Magic Mouse ya es absurdo. El ratón inalámbrico no solo emplea un puerto propietario, sino que tienes que ponerlo bocarriba para cargarlo, lo que implica no poder usarlo en situaciones de emergencia.

El Magic Mouse debutó hace ocho años junto al iMac 4K de 21 pulgadas. Durante todo ese tiempo, Apple ha tenido oportunidad de mejorarlo y resolver una de sus características más criticables. Sin embargo, lo más lejos que han llegado es ofrecerlo en una variedad de colores para acompañar el iMac de 24 pulgadas y el Mac Studio.

El Magic Mouse de siempre llegará con el nuevo iMac M3

Durante su evento Scary fast, Apple presentó una actualización al iMac de 24 pulgadas. El colorido ordenador de sobremesa debutará con el chip M3, la nueva generación de Apple Silicon que ofrece hasta dos veces más rendimiento que su predecesor.

El iMac con M3 cuenta con una pantalla Retina de 24 pulgadas con resolución 5K (4.480 por 2.520 píxeles), procesador de ocho núcleos, GPU de hasta 10 núcleos y memoria unificada de 8 GB. En la caja se incluye un Magic Mouse y Magic Keyboard — ambos con conector Lightning —, así como un cable para conectarlos a uno de los puertos USB-C.

Si quieres comprarlos por separado, el Magic Mouse tiene un coste de 85 euros en su versión blanca, mientras la variante negra cuesta 109 euros. En ambos casos se ofrece un cable de conector Lightning a USB-C, aunque si lo pierdes tendrás que pagar 25 euros por un reemplazo.

Es difícil pronosticar si Apple cambiará el Magic Mouse. Fuera del inconveniente del puerto de carga, el ratón ofrece una experiencia placentera en macOS. Sumado a ello, la tecnológica se ha mostrado en contra de adoptar el estándar USB-C al asegurar que “no favorece la innovación”.

