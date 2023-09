Pese a que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom recibió excelentes críticas y fue un gran éxito comercial, no recibirá expansiones. Así lo afirmó Eiji Aonuma, histórico productor de la saga de Nintendo, durante una entrevista con Famitsu.

De acuerdo con el ejecutivo, el equipo detrás de uno de los más firmes candidatos a consagrarse como juego del año no está trabajando en contenidos adicionales con nuevas aventuras en Hyrule.

La decisión de no crear expansiones para Tears of the Kingdom puede resultar un tanto curiosa. No obstante, Aonuma ha dejado en claro los motivos tras la misma: ya se agotaron las oportunidades de ampliar la experiencia en materia de jugabilidad.

"En este momento, no planeamos publicar contenido adicional. Sentimos que ya hemos explorado y agotado por completo las posibilidades del gameplay en este mundo", aseveró. Un comentario que impacta, porque abre la puerta a que Tears of the Kingdom haya sido lo último de Zelda desarrollado exclusivamente para la Switch. Al menos para la versión original de la consola.

Aún no está claro si el próximo hardware de Nintendo, que supuestamente se lanzará en 2024, será una "Switch 2", o si los nipones se inclinarán por un nuevo formato para el dispositivo en cuestión. Pese a ello, los comentarios de Eiji Aonuma dejan en claro que cualquier nueva aventura vinculada con la franquicia no estará disponible en el corto plazo.

Si bien los DLC para Zelda: Tears of the Kingdom ya han sido descartados por Nintendo, la compañía aún analiza una posible secuela. "En principio, la razón por la que decidimos desarrollar una secuela [de Breath of the Wild] fue porque creíamos que todavía valía la pena experimentar una nueva jugabilidad dentro de ese Hyrule en particular. Si en el futuro encontramos una razón convincente, podremos visitar ese mundo una vez más. Ya sea con otra secuela o con un título nuevo, creo que el próximo juego ofrecerá una experiencia completamente nueva. Ojalá lo esperen con ansias", indicó Aonuma.

No habrá contenidos adicionales para Zelda: Tears of the Kingdom

La posibilidad de que Nintendo lanzara una o más expansiones para Tears of the Kingdom no sonaba descabellada. En primer lugar, porque le permitiría a la compañía exprimir un poco más el éxito comercial del juego. Pero, por sobre todas las cosas, porque existían antecedentes que alimentaban la ilusión de los fanáticos.

No olvidemos que The Legend of Zelda: Breath of the Wild, de 2017, recibió dos DLC en el mismo año de su lanzamiento. El primero fue The Master Trials, que llegó en junio, y el segundo se tituló The Champions' Ballad y vio la luz en diciembre. De los dos, el primero se enfocó mayormente en expandir la jugabilidad. Mientras que el segundo incorporó nuevos desafíos, equipamiento y más contenido argumental.

Es importante agregar que, de hecho, Tears of the Kingdom se pensó originalmente como una tercera expansión. No obstante, su desarrollo creció lo suficiente como para que Nintendo optara por producirlo como un juego completo que sirviera de secuela para Breath of the Wild.

Con o sin contenidos adicionales, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es el gran bombazo de Nintendo en este 2023. El juego rompió récords al vender más de 10 millones de copias en sus primeros tres días, en tanto que para fines de junio ya había comercializado más de 18,5 millones de unidades. Un éxito sobre el que se habría cimentado la idea de producir una película animada basada en la franquicia; idea que ganó mayor fuerza tras el furor global de la adaptación cinematográfica de Super Mario Bros.

